Dirigentes do MiniCom e Anatel presentes na INOVAtic 2020 da próxima semana

O que os governantes e reguladores estão projetando para o mercado de telecomunicações e, em particular, para os operadores regionais de banda larga será conhecido na próxima semana, na INOVAtic 2020, Feira e Congresso “ISPs prontos para o Novo Salto”, que acontece entre os dias 25 a 27 de Novembro, on line.

No dia 25 de Novembro, a partir das 11h30m o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Artur Coimbra, estará ao lado de CEOs de ISPs debatendo as “Políticas Públicas para os ISPs”. No dia seguinte, a partir das 9horas, o secretário de Radiodifusão, Maximiliano Martinhão, apresenta as premissas para estudo que o governo pretende fazer para alterar a Lei de TV paga (Lei do SeAC) e apresenta uma avaliação sobre o mercado de conteúdo e streaming no país.

Nesse mesmo dia, a partir das 11h30m o superintendente de Planejamento e Regulamentação da Anatel, Nilo Pasqualli, participa de Mesa, também com executivos de operadoras de banda larga, sobre os diferentes modelos de redes de banda larga e as notificações requeridas pela agência. E no dia 27, o presidente da Anatel, Leonardo Euler, participa de painel, às 11h30, sobre as iniciativas da Anatel para o salto dos ISPs também com dirigentes de operadoras.

A Feira virtual também está repleta de soluções e produtos para o mercado. Estarão com stands e programação de apresentação de suas soluções as empresas Padtec, Um Telecom, Nic.br, Fibracem, Arsitec, Uhau, Turner, Algar Telecom.

