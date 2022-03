Dirigente da Aneel e dezenas de CEOs confirmados no INOVAtic Sul

Oportunidades para ISPs com a tecnologia 5G, ocupação de postes, redes neutras e compartilhadas são alguns dos temas debatidos no InovaTIC Sul, que acontecerá dias 4 e 5 de abril, em formato virtual. Diretores de empresas, representantes das agências reguladoras e das entidades do setor já confirmaram presença no evento.

No dia 4, o primeiro painel vai debater sobre o avanço da transformação digital nos estados da região Sul. Para essa discussão, confirmaram presença Iomani Engelmann Gomes, presidente da Acate; José Antônio Costa Leal, diretor presidente da Procergs e Lucas de Paula Ribeiro, diretor presidente da Assespro Paraná. Esta Mesa será mediada por José Luis de Souza, presidente-executivo da FITec

O segundo painel versará sobre os desafios e oportunidades do 5G para o ISP, com debates dos diferentes modelos de negócios que surgirão e como poderão ser apropriados pelos provedores regionais. Márcio Cachapuz, diretor de Vendas e Marketing da OiW; Rudinei Gerhart, consultor de negócios em telecomunicações, e Wenfell Alexandre de Oliveira, CEO da Copel Telecom já confirmaram suas presenças nesse painel, que ainda contará com representante da Huawei. Esa Mesa será mediada por Gabriel Cardoso, sócio da IT Investimento.

Na parte da tarde, líderes regionais e consultores vão apresentar suas visões sobre oferta de serviço, atendimento ao cliente e as tendências competitivas do ano. André Alves, sócio da Advisia Investimentos; Fabiano Ferreira, CEO da Vero Internet; Flávio Gones, diretor Comercial da Brasil Tecpar e Jair Francisco, diretor da Unifique vão participar desse debate. Miriam Aquino vai mediar esta Mesa.

Postes

No dia 5, os trabalhos do INOVAtic Sul recomeçam com o debate sobre a ocupação dos postes e as propostas dos reguladores. Para essa troca de ideias confirmou presença Efrain Pereira da Cruz, diretor da Aneel; Luiz Henrique Barbosa, presidente da TelComp e Marcos Ferrari, presidente da Conexis. Caio José de Oliveira Alvas, advogado do Escritório Rolim, Viotti, Goulart e Cardoso, completa a mesa, que será mediada por Rhian Duarte, gerente Institucional e Regulatório da Abrint.

O segundo painel vai tratar de redes neutras e compartilhadas e as alternativas para as redes de última milha. Foram convidados como debatedores o presidente da Abrintel, Luciano Stutz, um representante da Padtec, e dirigentes das redes neutras. A mesa será moderada por Droander Martins, CEO da IPV7

À tarde, Gustavo Stocc, diretor e fundador da Naxi; Humberto Bocayuva, head de Marketing e Estratégia da Quod e Leandro Airam, gerente de Vendas, Soluções e Projetos Especiais da WDC vão falar sobre redes e ofertas dos ISPs para incrementar negócios. Ou seja, o caminho para aumentar receita com oferta de novos serviços.

