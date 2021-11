DirecTV LA contrata plataforma da Irdeto para maior segurança no Android TV

A Irdeto, empresa de segurança de plataformas digitais, implementou o Irdeto App Watch para oferecer suporte à nova plataforma Android TV da DirecTV América Latina (DirecTV LA). A plataforma visa auxiliar na manutenção do controle sobre o ambiente aberto das lojas de aplicativos, fornecendo ferramentas para combater a pirataria de conteúdo e proteger clientes de aplicativos maliciosos e potenciais ataques cibernéticos.

As TVs por assinaturas começaram a se movimentar para se tornar superagregadoras, com a adoção de estratégias híbridas (combinando OTT e Transmissão de TV). De acordo com a Irdeto, a plataforma é a primeira solução que endereça essas novas demandas de um ambiente aberto.

PUBLICIDADE

O serviço fornecerá ferramentas para monitorar e regular em tempo real as ações que os assinantes podem realizar na plataforma. Assim, a DirecTV LA será capaz de enviar notificações em tempo real para alertar sobre aplicativos maliciosos ou instáveis. Poderá também bloquear ou remover aplicativos ou plug-ins específicos considerados uma ameaça ou problemáticos.

A plataforma indica também percepções anônimas do consumidor com base no uso de aplicativos e nas tendências de pirataria, conforme os regulamentos de privacidade locais. A ideia é que isso ajude a DirecTV LA a adaptar seu conteúdo e campanhas às tendências de consumo. As percepções do Irdeto App Watch oferecem visibilidade para analisar a inteligência analítica operacional global e regional.

DirecTV é a marca das empresas da Vrio Corp. em nove países da América do Sul e Caribe: Argentina, Barbados, Chile, Colômbia, Curaçao, Equador, Peru, Trinidad e Tobago e Uruguai. A Vrio Corp. detém, por exemplo, o controle da Sky. (Com assessoria de imprensa)

PUBLICIDADE