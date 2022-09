Directv Go busca parceiros entre os ISPs do Nordeste

Directv Go mostrou seus modelos de parceria com ISPs durante o INOVAtic NE, que acontece de hoje a sexta, 23, no Recife.

A Directv Go apresentou hoje, 21, no INOVAtic NE, os modelos de parceria que definiu para firmar acordos de distribuição com os provedores regionais (ISPs) do Nordeste brasileiro.

André Nardi, Head de Parcerias da empresa de conteúdo, apresentou dois modelos possível de contrato: um em que o ISP é responsável pela integração dos sistemas de atendimento e cobrança, e outro em que a Directv Go se mantém à frente da gestão dos clientes.

“Em ambos os casos a receita é recorrente para o provedor, a diferença é que o porcentual do ISPs é maior quando ele assume a gestão dos clientes”, explicou Nardi durante a apresentação no INOVAtic NE.

O executivo diz a parceria com o Directv Go tem diferenciais que a tornam mais interessante do que o investimento próprio em rede de TV por assinatura ou em desenvolvimento de aplicativo do ISP.

Pra começar, o conteúdo a que o provedor tem acesso é o mesmo que o da Sky, maior operadora de TV paga por satélite do Brasil. É a Sky, dona da Directv Go, que toma a frende das negociações pelo conteúdo que será distribuído.

Outro diferencial é a universalidade do aplicativo, que funciona em qualquer celular ou tablet com sistemas Android ou iOS. Também funciona em smartvs Samsung, LG, Philco e Sony. Ou pode ser acessado via caixinhas Roku, Chromecast e Amazon Fire TV.

Ainda na lista de diferenciais, Nardi ressalta a quandade de conteúdo. Somente de filmes sob demanda, o catálogo da Directv Go traz 12 mil títulos. Os canais lineares de TV somam mais de 70, entre os quais, Globosat e os de TV abert.

A oferta do provedor prevê acesso a tudo isso, com o canal local da Globo, que é automaticamente selecionado através da identificação do IP do usuário.

Nardi afirma que a criação de combos com banda larga fixa dos ISPs e acesso ao Directv Go tem o condão de fidelizar o cliente e aumentar o tíquete médio do provedor. Não existe nenhum custo de implantação de infraestrutura. A empresa também presta consultoria comercial para o provedor.

“Vender banda larga, internet, é uma coisa, já que é necessidade básica. Mas vender conteúdo é diferente, precisa de equipe preparada para responder a todos os questionamentos dos clientes”, diz.

Por fim, Nardi diz que a Directv Go está finalizando a implantação de uma tecnologia em seus sistemas que vai garantir um delay da programação em relação à TV aberta de 3 segundos.

“Isso é muito importante pois a Copa do Mundo está chegando, e ninguém quer ouvir o vizinho gritar gol antes”, observou.

O INOVAtic NE acontece de hoje até sexta, 23, no Recife, organizado pela Momento Editorial, responsável pela publicação do Tele.Síntese. Participe! A feira e o congresso acontecem no MV Empresarial (Avenida Presidente Dutra, 298 – Imbiribeira). Para quem é de fora, há transmissão online dos painéis.

