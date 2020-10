Digital Money: Novo e-book traz toda a movimentação do Pix, que já mobiliza milhões

A pouco mais de um mês para entrar em funcionamento, o Pix já mobiliza milhões de brasileiros que querem se cadastrar no novo meio de pagamento. O segundo caderno do E-book Digital Money Report traz uma vasta cobertura desse novo ecossistema, onde aquisições e investimentos em tecnologia têm marcado a sua pré-estreia.

O segundo caderno do E-book Digital Money Report traz uma vasta cobertura desse novo ecossistema, onde aquisições e investimentos em tecnologia têm marcado a sua pré-estreia. Os grandes bancos investem milhões, enquanto as fintechs vivem um momento de forte ebulição a partir de aquisições de pequenas startups de tecnologia, corretoras e gestores de investimento.

Em entrevista ao Digital Money Report, Ana Paula Lapa, VP de produtos e inovação da Mastercard Brasil e Cone Sul e Conselheira da ABFintech, faz uma análise dos impactos do ecossistema Pix para o mercado de meio de pagamento. “O consumidor é o grande rei nessa nova plataforma, que contará com a participação de diversas alternativas de pagamento. Os arranjos fechados comuns entre as carteiras digitais terão que se abrir no ambiente Pix”, avalia Ana Paula Lapa.

O segundo caderno traz ainda o impacto do isolamento decorrente da pandemia no e-commerce. A queda no consumo de serviços, como turismo e entretenimento, impactou severamente a indústria dos cartões que, no entanto, registrou ligeira alta no primeiro semestre. A aposta é que o cartão terá multiuso, seja no comércio eletrônico ou no mundo físico.

O E-book Digital Money Report é distribuído para uma ampla relação de stakeholders do mercado financeiro, reguladores, empresas de inovação, aceleradores, e empresas de tecnologia e informação. Os próximos dois cadernos vão trazer amplas reportagens sobre as soluções de segurança que sustentam essa revolução; o ingresso das operadoras de telecomunicações nesse mercado e suas estratégias; o cadastro positivo e os serviços dos birôs de crédito; o movimento rumo ao mercado de varejo e seu marketplace; o que as tecnologias do BaaS têm a oferecer; as propostas para a bancarização e a visão dos fundos de investimento.