Digital Money Meeting vai debater evolução do mercado financeiro digital

O mercado financeiro passa por um constante processo de evolução e aprimoramento e diferentes modelos de negócios associados a inovações tecnológicas são fatores que impulsionam esse crescimento. Para debater temas relevantes para o setor, a Momento Editorial promove, de 25 a 27 de agosto, o Digital Money Meeting, congresso virtual que reunirá os mais importantes stakeholders que estão modelando o novo ecossistema financeiro digital.

Dirigentes de fintechs, de empresas de tecnologia, das operadoras de telecom, do mercado varejista, das instituições financeiras consolidadas e dos reguladores, além das bigh techs debaterão com a equipe de mediadores e jornalistas os assuntos que hoje movimentam o setor.

Serão três dias de intensos debates sobre temas como open banking, segurança nas operações, mercado de crédito, retail market digital, blockchain e criptomoedas, a estratégia das operadoras de telecomunicações, além das inovações a partir da inteligência artificial.

As iniciativas socioambientais e as iniciativas ESG, que hoje ganham cada vez mais espaço entre empresas, investidores e consumidores, também serão debatidas no Digital Money Meeting.

Empresas como Banco do Brasil, Itaú, XP Inc., C6Bank, CelCoin, Bip Consultoria, Embratel, IBM,SAS, Mood’s, Akamai, ClearSale, Creditas, Mambu, Claro, Vivo, Surf Telecom, Conductor, Guiabolso, Visa, TecBan, Conductor, Accenture Analytics, Klavi, Tenable, a55, Ubots, entre outras.

As inscrições para participação são gratuitas e devem ser feitas no site do Digital Money Informe.

Confira a programação pelo link:

https://www.eventos.momentoeditorial.com.br/digital-money-meeting-2021/