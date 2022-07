Diferentes estratégias dos ISPs no INOVAtic Sudeste, na próxima semana

O segundo dia do INOVAtic Sudeste, que acontece de 5 a 7 de julho, vai apresentar diferentes estratégias de crescimento dos ISPs da região que, apesar de concentrar o maior número de pessoas com acesso à internet também concentra um grande número de provedores regionais da banda larga.

O Primeiro Painel do dia 6 de Julho, do INOVAtic Sudeste vai trazer CEOs de três ISPs com perfis distintos para apresentarem suas trajetórias, estratégias de crescimento e visão do mercado nacional de banda larga. Participam da mesa, que começa às 9h40- Alessandro Teixeira – Ceo da Blink Telecom; Fábio Abreu – CEO Vip Telecom; e Fabrício Kameyama – CEO Weclix Telecom

Periferias das grandes cidades e pequenas localidades deixaram de ser os únicos redutos dos provedores de internet, que avançam para os grandes centros com serviços personalizados e atendimento humanizado. Esses e muitos outros temas, como competição com o FWA, serviços de valor adicionado, queda de ICMS, serão abordados pelos executivos.

O segundo painel vai debater os novos players e os novos modelos de negócios, como franquias, redes neutras e novos arranjos empresariais. Participam dessa Mesa, que começa às 11 horas, Marcio Cachapuz, – Diretor de Vendas de Marketing da OIW; Rafael Marquez- Diretor de Marketing da V.tal e Rodrigo Leite – Managing Director da Brasa Capital.

Ainda como Key Note Speaker, estará presente Uriel Miranda – especialista de marketing de Produto da Padtec que vai fazer apresentação sobre ” Como o investimento em ROADMs se paga”.

Dias 5 e 7

No primeiro dia do evento, 5 de Julho, O MCTI vai apresentar sua política de estímulo ao empreendedorismo e startups; a Claro vai detalhar a sua estratégia para o Streaming e para o MVNO e ainda haverá um debate sobre Metaverso.

No dia 7 de julho, os temas a serem tratados por dirigentes da Anatel, entidades setoriais e executivos de operadoras serão sobre o Mercado Secundário de Espectro e o Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações.

O INOVAtic Sudeste é uma realização do Tele.Síntese, os debates são totalmente virtuais e acontecem sempre pela manhã. Não deixe de se inscrever aqui. As incrições são gratuitas!

