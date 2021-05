Dez techs lançaram ações nos últimos seis meses

O GetNinjas, plataforma que conecta profissionais de diversas áreas, foi a última tech a concluir sua oferta pública inicial (IPO) na B3, no fim da semana passada. Com a realização de seu IPO, o GetNinjas (NINJ3) passa a ser a 191ª empresa listada no Novo Mercado, segmento com elevados padrões de governança corporativa.

“Desde o início de 2020 até agora, já foram realizados mais de 50 IPOs, com um volume total captado na ordem de 77 bilhões de reais. Além do volume, o perfil da bolsa brasileira está mudando. A chegada de empresas de tecnologia como o GetNinjas está dando uma nova cara para a B3 e ampliando as opções para os investidores”, comentou Juca Andrade, vice-presidente da B3, no evento de oferta da IPO.

Leia mais no Digital Money Inform

PUBLICIDADE