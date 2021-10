Desoneração da folha de pagamento é retirada de pauta no STF

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Os setores de tecnologia da informação e de comunicação serão um dos beneficiados com a desoneração

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, retirou da sessão de ontem, 27, o julgamento da ADI 6.632, que trata da prorrogação da desoneração da folha de pagamento em 17 setores econômicos até o dia 31 de dezembro de 2021.

A discussão sobre o tema estava em plenário virtual e foi retirada após pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes em 15 de outubro. A data do julgamento ainda não foi marcada.

A União estima impacto de R$ 9,78 bilhões aos cofres públicos com a manutenção da desoneração até o final do ano. Entre os 17 setores econômicos beneficiados com a desoneração estão os de tecnologia da informação e os de comunicação.

Na ADI, a Advocacia-Geral da União (AGU) questiona a ausência previsão orçamentária para a renúncia, o que violaria a Lei de Responsabilidade Fiscal.