Desktop vai pagar R$ 1,2 milhão de dividendos a acionistas

A Desktop aprovou, em Assembleia Geral Ordinária (AGO) da Companhia, realizada no dia 29 de abril de 2022, o pagamento de dividendos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, no montante total de R$ 1,2 milhão. Foi confirmado o valor bruto de R$ 0,01408185 por ação ordinária de emissão da Companhia.

Farão jus aos dividendos os acionistas na posição acionária do dia 29 de abril de 2022 (inclusive). As ações da Companhia passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir desta segunda-feira, 2.

Em comunicado, a Desktop informa que o pagamento dos dividendos será realizado até 30 de dezembro de 2022, em moeda corrente nacional, conforme parcelas e datas a serem fixadas por deliberação da diretoria da companhia e divulgadas oportunamente aos acionistas por meio de novo aviso aos acionistas. O recebimento do dividendo será isento de Imposto de Renda, de acordo com o artigo 10 da Lei n.º 9.249, de 1995.

A Desktop fechou o quarto trimestre de 2021 com lucro líquido ajustado de R$ 19,03 milhões, 155% a mais que o obtido em igual período de 2020. No ano, o lucro ficou em R$ 44,9 milhões, 16% acima do que o registrado no ano anterior.

A receita líquida chegou a R$ 123,4 milhões no 4T21, resultado 146% maior que em igual período do ano anterior. Em 2021, a receita da companhia ficou em R$ 348,9 milhões, valor 109% maior que a anotada em 2020, conforme números divulgados na noite desta quarta-feira, 30. A margem Ebitda ajustado ficou em 42% nos dois tipos de comparação.

