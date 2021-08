Desktop não pretende participar do leilão 5G

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A Desktop não pretende participar diretamente do leilão do 5G, mas se prepara para atuação indireta. É o que contaram executivos da empresa nesta terça, 17, durante apresentação comentada dos resultados do segundo semestre de 2021 da companhia, divulgados nesta segunda, 16.

“Estamos avaliando o movimento em torno do leilão. Vemos oportunidade em fornecer infraestrutura para operadoras que queiram trabalhar em áreas onde nossa cobertura é muito ampla”, responderam, em pergunta do TS, durante o evento.

A Desktop já alcançou 54 cidades no Estado de São Paulo, e adotou estratégia de expansão nas áreas adjacentes à que atua. Recentemente, adquiriu a C-lig e a Starnet, e já estuda como crescer dentro do Estado ou até expandir as fronteiras.

“Nosso planejamento é feito com bastante antecedência. Já estamos pensando no segundo semestre de 2022. Foco {para crescimento] está em áreas adjcentes ao Estado de São Paulo. Estamos estudando, sempre priorizando áreas com possibilidade maior retorno.”

Inadimplência

Apesar de não fornecer números, a Desktop comemora a queda na taxa de inadimplência de seus clientes, do primeiro para o segundo trimestre de 2021. A empresa considera que a entrada de novos clientes ajudou muito para esse resultado. Também celebra a nota média de 8,3 no Reclame Aqui.