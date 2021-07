Desktop entra na Bolsa e multiplica capital social em mais de 10x

A venda das ações foi realizada a investidores institucionais. Nesta quarta-feira, 21, começam as negociações públicas no Novo Mercado da B3, sob o ticker DESK3. Com o IPO, o capital social da Desktop, que era de R$ 75 milhões, ultrapassa os R$ 790 milhões, um crescimento de 10,5 vezes.

O grupo Desktop reúne as empresas Netell Internet S.A., Isso Internet e Telecomunicações, Netion Soluções em Internet Via Radio e C-Lig. O IPO prevê que 35% das ações do grupo sejam detidos pelo mercado (free float) na Bolsa.

O fundo Makalu Brasil Partners IJ terá 38,98%, enquanto Denio Alves Lindo terá 19,06%, Marcos Camargo de Assis, 2,66%, Múcio Camargo de Assis Filho, 2,14%, José Carlos Franco Júnior, também 2,14%, e Carla Cardilo, 0,01%. Esses porcentuais não consideram, porém, a emissão do lote suplementar.

O dinheiros levantado deve ser aplicado na expansão da empresa. A estratégia de crescimento da companhia no médio prazo está pautada no crescimento no Estado de São Paulo e nos seus Estados adjacentes, de forma a estruturar novas áreas que sejam completamente integradas e contínuas a atual operação. Essa expansão pode ser orgânica ou via aquisições.