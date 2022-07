Desktop assume o controle da Fasternet e IDC Telecom

A Desktop comprou o controle de Fasternet, provedor de internet que atua em mais de 30 municípios paulistas nos mercados de B2C e B2B e que dispõe de uma carteira com mais de 115 mil assinantes. O valor do negócio não foi revelado.

Foi adquirida também a totalidade das cotas da IDC Telecom. As negociações foram lideradas pela IT Investimentos, que operou como assessor financeiro. O total de cotas adquiridas foi de 70%.

A Fasternet oferece serviços de internet via fibra óptica, com atuação no mercado telecomunicações desde 2005 atendendo as cidades de Tatuí, Cerquilho, Boituva, Amparo, Rio Claro, Itu e mais de 30 outros municípios. A empresa é líder de mercado no fornecimento de serviços de internet via fibra óptica nas cidades de atuação.

A aquisição segue o planejamento da empresa, de comprar ISPs em cidades adjacentes a sua rede. A operadora oferece planos de até 1 Giga.

A IDC também presta serviços de internet de banda larga com tecnologia de fibra óptica no interior de São Paulo, e sua base conta com aproximadamente 40 mil assinantes, distribuídos nos municípios de Guararema, Biritiba Mirim, Santa Branca, Mogi das Cruzes e mais de 8 outros municípios da região.

Desempenho

Nos três primeiros meses do ano a Desktop adicionou mais de 200 mil casas passadas a sua rede (casa aptas a assinar banda larga por fibra). Adicionou 40 mil clientes à carteira. Concluiu a aquisição do ISP Infolog, adicionando mais 16 mil acessos no litoral paulista.

Com isso, a companhia terminou o período com 667 mil assinantes ao todo e 3,1 milhões de casas passadas. Alta de 181% sobre o mesmo período de 2021. Além disso, ativou rede em três novas cidades, chegando ao total de 125 cidades atendidas.

