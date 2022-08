Desktop anuncia lucro líquido ajustado de R$ 10 milhões no segundo trimestre de 2022

A Desktop teve lucro líquido ajustado de quase R$ 10 milhões no segundo trimestre de 2022, conforme o balanço divulgado nesta terça, 16. O resultado indica um crescimento de 71% quando comparado ao mesmo período de 2021, de acordo com os dados mostrados pela companhia. A provedora de internet já havia apresentado lucro no primeiro trimestre de 2022.

A diretoria considera que o lançamento de sua nova plataforma de e-commerce tenha sido um dos responsáveis pelo resultado positivo, assim como os mais de 370 mil Homes Passed que foram adicionados à cobertura da Desktop durante o 2T22. A empresa pontua que, em relação às adições líquidas orgânicas, atingiu 44 mil no 2T22, número 36% superior ao 2T21 e 10% superior ao 1T22.

A receita líquida cresceu 129%, para R$ 169 milhões, no 2T22; e EBITDA Ajustado aumentou 136%, para R$ 76 milhões, no mesmo período.

Pressão

De acordo com o boletim de resultados, as margens de lucro da Desktop têm sido pressionadas: (a) pela forte expansão da operação e a consequente antecipação de custos e despesas; e o dissídio; (b) por maiores despesas financeiras, dada a nova estrutura de capital, e aumento da taxa de juros; e (c) redução no registro de IR diferido sobre diferenças temporárias, dado a crescente lucratividade da

empresa. A Desktop fechou junho de 2022 com uma caixa total (EoP) de R$ 411 milhões.

Casas e cidades

Em relação a Casas Conectadas (HCs), registrou 711 mil assinantes em junho de 2022, um crescimento de 114% em relação ao mesmo período de 2021, e de 7% em relação a março de 2022.

As 3,5 milhões de Casas Passadas em junho de 2022 representaram crescimento de 122% em relação ao mesmo período de 2021, e de 12% em relação a março de 2022.

Durante o segundo trimestre de 2022, a companhia iniciou operações em oito novas cidades, totalizando 133 cidades atendidas. Quanto à infraestrutura, chegou a aproximadamente 9 mil km de backbone + 37 mil km de rede de acesso FTTH, o que significa 270% de crescimento de rede na comparação anual com o final do 2T21.

