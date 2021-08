Desktop adquire ISP por R$ 51 milhões

Starnet, ISP comprado, presta serviços de internet de banda larga com fibra óptica no interior de São Paulo e tem mais de 20 mil assinantes

A Desktop adquiriu 100% do capital social da Starnet Telecomunicações Ltda, segundo a compradora comunicou a seus acionistas. O valor total da transação foi de R$ 51.532.094,18. Serão pagos R$ 26.147.499,50 à vista e os restantes R$ 25.384.594,68 ao longo de cinco anos a contar desta data, de acordo com o contrato.

Com uma base de 20.130 assinantes e receita bruta total de aproximadamente R$ 30 milhões de reais nos últimos doze meses encerrados em 30 de junho de 2021, a Starnet presta serviços de internet de banda larga com tecnologia de fibra óptica em seis municípios do interior do Estado de São Paulo.

Segundo a Desktop, “a aquisição da Starnet demonstra a manutenção e continuidade da estratégia de crescimento inorgânico da companhia por meio de aquisições de ativos que: (a) estejam localizados em áreas geográficas adjacentes à operação atual da empresa; (b) que possuam forte dominância em seu mercado de atuação; e (c) com potencial para continuar o crescimento pós-transação de forma orgânica”.

Além disso, já foram mapeadas diversas oportunidades de sinergias operacionais e administrativas, que a companhia planeja capturar em curto prazo.