Desenvolvimento sustentável é foco do ACROtic de 2022

Práticas ESG e suas influências no financiamento do agronegócio serão abordadas por consultorias internacionais.

O desenvolvimento sustentável é o tema central do segundo dia do AGROtic, que acontece de 11 a 13 deste mês. O primeiro painel vai focar na implementação de prática ESG na produção agrícola brasileira, os benefícios e as linhas de financiamento vinculadas a essas práticas. Anderson Mitsuhiro Minamihara, diretor estratégico comercial do Café Minamihara será o primeiro palestrante da live, seguido de Alex Borges da Risk Advisory e líder da prática de Regulatory, Support & Strategic Risks e Adilson Martins, da Deloitte Brasil e Gustavo Amaral Castro, Chefe Geral da Embrapa Territorial. O painel será mediado por Joaquim Cunha, Diretor de Desenvolvimento de Negócios da WBGI.

O segundo painel do dia 12 vai tratar de outro tema de grande importância nos dias atuais, a Proteção de Dados e segurança no mundo Agro. Isto porque diferentes empresas brasileiras têm sofrido fortes ataques de cibercriminosos, inclusive com sequestro de dados e isso não é diferente no campo.

Alexandre Murukami, da Logicalis; José Reynaldo Formigoni Filho, do CPQD; Alexandre Bonati, da Fortinet Brasil e Maria Ane Dias, da AWS vão mostrar as soluções tecnológicas de mercado e o que está disponível para o Brasil. Blockchain e softwares de segurança são algumas das opções.

Já o terceiro painel do dia 12 terá como tema o avanço da conectividade via satélite nas propriedades rurais e o que virá com as constelações já autorizadas no país. Clovis Baptista Neto, da Hispamar; Humberto Grote, da Hughes e Mauro Wajnberg, da Telesat Brasil já confirmaram presença no debate. Assim como Carlos Marsiglia, Consultor do Projeto de Conectividade da CNA. A Mesa será conduzida por Fábio Alencar, Presidente da ABRASAT

O AGROtic é uma realização da Momento Editorial em parceria com a ESALQTec, da USP, que acontece de 11 a 13 de maio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui (https://www.eventos. momentoeditorial.com.br/# inscricao-live-agrotic-2022- maio). Não percam os debates, que mostrarão os caminhos para a verdadeira transformação digital do campo. Você é nosso convidado.

KEY NOTE

Leandro Ramos Gerente sênior de Produtos Telefónica Tech/Vivo Empresas será o key note speaker do dia, e fará sua apresentação a partir das 11h40, sobre o tema ” Dados que conectam negócios do Agro às pessoas”.

