Depois do vai e vem, Coimbra deve ser efetivado na Setel

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

O Ministério das Comunicações deve comunicar a efetivação de Artur Coimbra na Secretaria de Telecomunicações da pasta. Na sexta-feira, 30, publicou a exoneração a pedido de José Afonso Cosmo Júnior, que ocupava a diretoria de Programa da Secretaria-Executiva do Ministério, com a promessa de que voltaria para a Setel, cargo que chegou a ocupar por breve espaço de tempo.

PUBLICIDADE

Coimbra, por sua vez, era o titular da Setel, saiu para ocupar a corregedoria da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), mas voltou para chefiar interinamente a secretaria do MCom até a realização do leilão do 5G.

Ou seja, depois de toda essa movimentação, volta tudo a ser como antes. Cosmo, por sua vez, deve voltar para Anatel, onde é funcionário de carreira.