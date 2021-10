Depois da fibra: TIM analisa fazer spinoff de mais ativos

CEO da operadora, Pietro Labriola, diz que equipe da CFO recém-chegada da Oi, Camille Loyo Faria, analisa como isolar unidades geradoras de receita com potencial de grande crescimento caso se tornem independentes. Estudos no momento recaem sobre áreas de publicidade e IoT para o agronegócio.

O CEO da TIM, Pietro Labriola, afirmou hoje, 26, na conferência dos resultados do terceiro trimestre com analistas e em coletiva de imprensa que o grupo analisa realizar o spin off de mais ativos. A companhia recebeu nesta terça o aval para prosseguir com a venda do controle da Fiberco, empresa do grupo que reúne os ativos da TIM Live, para o grupo IHS.

Segundo Labriola, a equipe da recém chegada CFO, Camille Loyo Faria, trabalha em formas para extrair o máximo dos ativos e gerar valor para os acionistas. A ideia, explicou, é observar quais unidades do negócio têm potencial para ser tornarem “unicórnios” caso operem de forma independente da TIM, mas com apoio da operadora.

“Uma unidade com receita de R$ 30, R$ 40 milhões dentro da TIM pode não ser significativa em termos de faturamento. Mas e se for para o mercado, pode gerar valor para nosso acionista e se tornar um unicórnio? Nisso que estamos trabalhando, com a equipe da Camille”, afirmou.

O CEO da TIM comentou que duas unidades de negócio já desponta como alvos potenciais de spin off no futuro: a prestação de serviços de internet das coisas para o mercado do agronegócio; e a unidade de publicidade no celular, a TIM Ads. ” Ideia é construir BUs e definir os perímetros de receita dessas unidades”, finalizou.