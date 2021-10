Dell lança notebook gamer Alienware m15 fabricado no Brasil

O aparelho irá custar R$ 12 mil no Brasil e vem equipado com placa de vídeo NVIDIEA Ge Force e processador Intel Core i7, contendo oito núcleos de processamento

A Dell está lançando os notebooks Alienware m15 no Brasil. Trata-se dos primeiros equipamentos da marca nessa linha fabricados no país. Agora, o Brasil passa a ser o único país fora da China a produzi-los. Os modelo tem entre seu público alvo gamers que buscam alta taxa de atualização de tela e resolução. O computador custa R$ 12 mil e estará disponível para compra a partir de 7 de outubro.

Os equipamentos da série Alienware m15 possuem tela de 15 polegadas FHD (1920 x 1080) e taxa de atualização de 165 Hz. O equipamento também vem com placas de vídeo dedicadas NVIDIA GeForce RTX 3060 com 6 GB ou RTX3070 com 8 GB. O equipamento é compatível com ray-tracing em tempo real.

O coração do Alienware m15 é o processador Intel Core i7 de 11ª geração série H que dispõe de 8 núcleos de processamento e 16 threads. O notebook também contém 16 GB de RAM DDR4 e até 1TB de armazenamento SSD PCIe M.2. O sistema operacional é o Windows 11, que vem instalado de fábrica com recursos como a tecnologia DirectStorage para carregamento mais rápido de jogos.

A tecnologia Alienware Cryo-Tech traz um sistema de resfriamento fabricado em liga de cobre que dispõe de um conjunto de ventoinhas. O m15 vem com controlador de interface de rede Killer E2600 de 1 Gbps e de redes sem fio Killer Wi-Fi 6, além de Bluetooth 5.1.

O visual do Alienware m15 é baseado na linguagem de design industrial Legend da Alienware, que promete melhor fluxo de ar. O aparelho tem quatro zonas de iluminação AlienFX RGB em seu teclado, com distância de acionamento de teclas de 1,7 mm e anti-ghosting.

“O Brasil representa um dos mais importantes mercados gamers para a Dell no mundo e a produção local de Alienware e também nossos investimentos em marketing e nos eSports reforçam esse protagonismo do país na estratégia da companhia”, afirma o líder da Dell Technologies no Brasil.

Dell Gaming G15 também chega ao Brasil

A Dell também trouxe ao Brasil o Dell Gaming G15, a nova geração de notebooks gamers da companhia. O modelo atende desde o jogadores casuais até praticantes de e-sports. A máquina tem design e uma série de tecnologias que foram inspiradas na família de produtos Alienware. Ele chega ao mercado brasileiro também em 7 de outubro pelo preço de R$ 6 mil.

Com o lançamento, pela primeira vez, a marca oferece equipamentos gamers com opções de processadores AMD Ryzen Série 5000 5 e 7. No quesito placa de vídeo, a oferta inclui modelos com NVIDIA GeForce GTX 1650 com 4GB GDDR6; GeForce RTX 3050 com 4GB GDDR6; e RTX 3060 com 6GB GDDR6.

O novo G15 tem tecnologia G Shift, uma tecla que pode ser ativada nos momentos mais extremos dos jogos. Isso permite aumentar a potência do sistema de refrigeração de forma temporária. (Com assessoria de imprensa)