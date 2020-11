Decisão de Bolsonaro sobre Clean Network terá como base a segurança e a economia

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Qualquer decisão definitiva sobre o Brasil apoiar ou não a iniciativa norte-americana chamada Clean Network (Rede Limpa, na tradução livre) será tomada pelo presidente da República, que levará em consideração não só a posição dos ministérios, mas também o seu impacto na segurança nacional e na economia. A afirmação é do secretário interino de Telecomunicações, Artur Coimbra, que participou desta sexta-feira, 13, de live do Tele.Síntese.

O programa dos Estados Unidos visa limitar o avanço de empresas chinesas na tecnologia 5G. Para o Brasil, a adesão à iniciativa, na prática, pode banir a Huawei do fornecimento de equipamentos para as operadoras brasileiras, que já são clientes da fabricante. Segundo Coimbra, só o presidente da República tem a posição privilegiada para avaliar todos os fatores e tomar a decisão mais conveniente.

Coimbra disse que o Ministério das Comunicações não participou da reunião com o subsecretário americano Keith Krach, que esteve recentemente em Brasília. Krach tem apelado aos países aliados dos EUA para que se unam a fim de proteger dados e interesses de segurança nacional do “estado de vigilância do Partido Comunista Chinês e de outras entidades malignas”.

PUBLICIDADE