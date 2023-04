Para ter acesso ao 5G, o brasileiro precisa desembolsar quase um salário mínimo para comprar um smartphone com suporte à mais recente tecnologia móvel. É o que mostra levantamento do Tele.Síntese com base em uma lista de aparelhos com capacidade de quinta geração homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Até o momento, o dispositivo mais em conta no País é o TCL 40 R 5G, da TCL Mobile, cujo preço sugerido é de R$ 1.129, valor que corresponde a 86,7% do salário mínimo em 2023 (R$ 1.302).

Na outra ponta, o mais caro é o Galaxy Z Fold3 5G (modelo F926B/DS), da Samsung, que parte de R$ 14.100.

Iniciando pelas capitais, a ativação do 5G no País começou em julho do ano passado. A liberação do sinal para as demais cidades tem sido feita de forma gradual.

Conforme informações da Anatel, até o início de abril, 108 smartphones com suporte à quinta geração móvel foram homologados para comercialização em território brasileiro.

A lista a seguir, ordenada por fabricante, apresenta o modo de operação dos aparelhos – standalone (SA), non-standalone (NSA) ou ambos –, os modelos e o nome comercial (quando existe). Muitos dispositivos da Samsung, por exemplo, não diferem quanto ao registro do modelo e o nome comercial. Os preços foram retirados dos sites oficiais e, quando não disponíveis, de marketplaces.

Confira a lista!