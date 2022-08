Datora não vê janela para retomar IPO no curto prazo

Grupo Datora diz que alta taxa de juros impede a realização do IPO. Empresa reportou hoje aumento de receitas, porém, queda nos lucros do segundo trimestre.

O Grupo Datora reportou há pouco os resultados do segundo trimestre do ano, no qual apresentou aumento de receitas, queda nos lucros e afasta a possibilidade de retomar tão cedo o projeto de abertura de capital (IPO).

PUBLICIDADE

A empresa terminou junho com resultado positivo de R$ 1,5 milhão, 82,45% menor do que o apresentado no mesmo período de 2021. As receitas cresceram 8,79% no trimestre, e chegaram a R$ 11,28 milhões. Os números do trimestre foram impactados por aumento de custos, despesas administrativas, e baixa contábil de ativos.

Assim como outras empresas, a Datora também ressalta que o cenário é desafiador em razão da macroeconomia (alta da inflação e da taxa Selic de juros) e geopolítica. A empresa, no entanto, acredita que haverá aquecimento no segundo semestre do ano, à medida que a China se recupere da pandemia de Covid-19 e os auxílios distribuídos a beneficiários de programas sociais aqueçam a economia.

A empresa, embora tenha o capital fechado, divulga balanços por ter se candidatado a uma oferta pública recentemente, cancelada diante do enfraquecimento do mercado.

Ainda não há condições conjunturais para retomada do IPO, informa a Datora. “A Bolsa deve continuar pressionada para IPOs, uma vez que o prêmio de Equity está muito elevado devido aos retornos de renda fixa no momento”, diz a operadora no relatório financeiro.

E completa: “Continuamos nosso olhar em busca de targets de M&A, que se encaixem na nossa estratégia, e atentos aos movimentos de mercado e oportunidades de IPO, apesar de não enxergarmos no curto prazo janelas que propiciem um bom negócio”.

A Datora explica que a queda nos lucros no trimestre se deve também a fatores não recorrentes, como deferimento de impostos em 2021, que alteram a base de comparação. Desconsiderando estes efeitos, afirma, houve crescimento de 100% no lucro do primeiro semestre em relação ao mesmo período de 2021.

PUBLICIDADE