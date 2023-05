O Grupo Datora, formado pela Datora Telecom e Arqia, fechou o primeiro trimestre de 2023 com EBITDA de R$ 10 milhões. O resultado representa um aumento de 14,7% em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro líquido foi de R$ 4,5 milhões, estável na comparação ano a ano. As receitas somaram R$ 12,09 milhões, alta de 15%.

Na avaliação do grupo, o grande impulsionador do crescimento foi a evolução nos segmentos com serviços de valor agregado, como CPaaS (Communication Platform as a Service), que fornece conectividade com plataforma de gestão. Na comparação com o primeiro trimestre de 2022, a receita líquida deles subiu 13%, além de um incremento de 22% em margem.

A aceleração mais forte observada pela empresa foi no setor de IoT, com alta de 32% e 33% em receita e margem, respectivamente. Entre os investimentos priorizados estão o lançamento da tecnologia NB-IoT (Narrow Band IoT), que permitirá um conjunto de serviços com baixa demanda de dados.

Outros elementos destacados pelo grupo são operações white label, onde o Grupo licencia clientes (Provedores de Internet e Varejistas) a terem sua própria oferta de telefonia móvel de dados e voz e a implementação do e-SIM.

Novos projetos

Em abril, a Datora anunciou a contratação de Danielle Eger para o cargo de CMO (chief marketing officer). A contratação da executiva faz parte de uma movimentação estratégica do Grupo para 2023, que consiste em focar na área de marketing visando o atendimento ao cliente.

Ainda segundo a empresa, neste trimestre o grupo está implementando uma camada de serviços 5G apoiado em seu Core Redundante e em VoLTE (voz sobre dados). “Ambos os investimentos têm previsão de conclusão no último trimestre de 2023 e trarão recursos importantes para o segmento IoT e para a sua oferta white label”, afirma em nota.

Há também a aposta na continuidade e crescimento de projetos, como o Escola Conectada. A dimensão atual é de 70 mil alunos atendidos com internet em 169 escolas públicas. Há ainda outras 447 escolas em processo de implementação, o que pode ampliar o número de alunos atendidos para 185 mil alunos.

Com informações da assessoria de imprensa