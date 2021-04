Dataprev tem lucro recorde em 2020 de R$ 241 milhões

Em um ano de muitos desafios trazidos pela pandemia e as restrições orçamentárias, a Dataprev fechou 2020 com lucro líquido de R$241,1 milhões, o que representa 34,5% a mais em relação a 2019, o maior da história da estatal. No plano das receitas houve discreto avanço de 1,3%, com destaque para o crescimento das receitas com as Instituições Financeiras em 12,5% e redução da receita com o INSS em 12,6%.

A queda dos custos e despesas na ordem de 8,7%, derivada da implantação do Programa de Adequação de Quadro (PAQ) e do Plano de Demissão Incentivada (2019) que reduziram os gastos com pessoas e de estrutura das filiais que foram desativadas, garantiram o resultado positivo.

A receita operacional líquida ficou em R$ 1,35 bilhão. A empresa tem a receber de outros órgãos públicos, principalmente do INSS, mais de R$ 339 milhões.

Em 2020, a Dataprev teve papel significativo na vida do cidadão foi intensificada, com destaque para sua atuação no suporte à operacionalização das medidas do governo no enfrentamento à situação de pandemia da COVID-19. A estatal foi a responsável pelo processamento de dados que deu suporte para a concessão pelo governo dos benefícios estabelecidos nas políticas públicas do Auxílio Emergencial, e Auxílio Emergencial Residual; do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda; e da renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura (Lei Aldir Blanc). Esses novos compromissos renderam à Dataprev R$ 50,9 mil.