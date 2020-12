Dataprev abre licitações no valor de R$ 68 milhões

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Estatal vai comprar 30 servidores seus data centers e equipamentos de rede. Propostas serão abertas no dia 23 deste mês

A Dataprev abriu, nesta sexta-feira, 11, processos de licitações na ordem de R$ 68 milhões. A primeira delas prevê a compra de 30 Servidores x86 e Software de Gerenciamento com garantia pelo período de 60 meses, para instalação nos data centers da estatal localizados no Distrito Federal (DCDF), São Paulo (DCSP) e no Rio de Janeiro (DCRJ). O valor estimado dessa licitação é de R$ 45,1 milhões.

A segunda tem como objeto a aquisição de equipamentos de rede (switch, access points, controladoras e NAC) com garantia pelo período de 60 meses, para unidades da Dataprev, incluindo prestação dos serviços de Capacitação Técnica a serem utilizadas sob demanda. O valor total estimado é de R$ 23,5 milhões.

Em nenhuma das duas licitações é permitida a atuação de empresas em consórcios. E a abertura de ambas está prevista para o dia 23 deste mês. Os editais estão disponíveis no site www.gov.br/compras.