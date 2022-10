Das 10 cidades com internet mais rápida do Brasil, nenhuma é capital

Ranking do Minha Conexão também lista as capitais com conexões mais velozes e os provedores mais eficientes do mercado

Com menos de 8 mil habitantes, Laje do Muriaé, no estado do Rio de Janeiro, é a cidade que detém a conexão de internet mais rápida do Brasil. No município, a velocidade média da banda larga é de 513,84 Mbps.

Em seguida, com uma diferença mínima, aparecem Pontalina (GO) e Matões (MA), cujas velocidades médias de conexão são de 511,23 Mbps e 511,02 Mbps, respectivamente.

Os números são do Minha Conexão, site dedicado à medição de velocidade de internet. A cada três meses, a plataforma, com base em testes gratuitos de velocidade, faz um levantamento das médias de conexão em todo o País. A sondagem mais recente, realizada de julho a setembro, coletou mais de 6 milhões de dados de usuários de internet de todas as regiões do território nacional.

Confira, a seguir, as cidades com as conexões mais rápidas do País.

Municípios em geral

Laje do Muriaé (RJ) | 513,84 Mbps Pontalina (GO) | 511,23 Mbps Matões (MA | 511,02 Mbps São Domingos do Araguaia (PA) | 469,68 Mbps Colméia (TO) | 440,50 Mbps Nova Olímpia (MT) | 439,09 Mbps Paula Cândido (MG) | 434,27 Mbps Dom Expedito Lopes (PI) | 424,81 Mbps Candeias do Jamari (RO) | 399,73 Mbps Santana do Deserto (MG) | 398,01 Mbps

Capitais

Cuiabá | 258,81 Mbps Goiânia | 231,78 Mbps Porto Velho | 210,41 Mbps Rio Branco | 204,02 Mbps Campo Grande | 187,08 Mbps Porto Alegre | 181,40 Mbps Boa Vista | 178,68 Mbps Belo Horizonte | 176,19 Mbps Florianópolis | 175,86 Mbps Teresina | 170,69 Mbps Brasília | 168,14 Mbps Macapá | 166,61 Mbps Manaus | 154,58 Mbps Curitiba | 152,69 Mbps Fortaleza | 150,87 Mbps Palmas | 137,04 Mbps Vitória | 134,16 Mbps São Paulo |130,80 Mbps Natal| 129,88 Mbps São Luís| 129,81 Mbps Belém | 119,89 Mbps Aracaju | 104,60 Mbps Rio De Janeiro | 100,24 Mbps Recife | 92,58 Mbps João Pessoa | 91,35 Mbps Maceió | 85,26 Mbps Salvador | 85,13 Mbps

O levantamento também listou os provedores de internet residencial mais eficientes do mercado. Veja, abaixo, os dez melhores.

Provedores de banda larga

QnetFacil Provedor de Internet | 751,40Mbps Tríada Fibra | 715,75Mbps Linkup Telecomunicações | 683,37Mbps Desta Fibra | 680,45Mbps Lig10 Telecom | 670,32Mbps Celerix | 581,15Mbps Brava – Pontes e Lacerda | 540,78Mbps LINKCE Telecom | 538,47Mbps ACB Fibra | 529,29Mbp Paulinianet | 512,28Mbps

