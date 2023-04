Danielle Eger é a nova CMO do Grupo Datora

O Grupo Datora, formado pela Datora Telecom e Arqia, anuncia a contratação de Danielle Eger para o cargo de CMO (chief marketing officer). A contratação da executiva faz parte de uma movimentação estratégica do Grupo para 2023, que consiste em focar na área de marketing visando melhorar a jornada do cliente e, consequentemente, o seu atendimento; ampliar a exposição da marca, readequando o posicionamento e a comunicação em campanhas institucionais e trades estratégicos.

Além disso, a chegada de Danielle vem ao encontro do atual momento positivo da empresa, que vem apresentando forte crescimento nos últimos anos principalmente no segmento de IoT com mais de 30% de alta.

Graduada em Propaganda e Marketing pelo Mackenzie, com MBA em Marketing de Serviços pela ESPM e Pós-graduada em Design Estratégico e Inovação no IED, Danielle possui 24 anos de experiência nos segmentos de serviços financeiros, tecnologia e bens de consumo. Ela tem passagem por empresas como a VR Benefícios, Rede, Banco Pan, Verifone e Natura.

“É uma satisfação anunciar a chegada da Danielle na nossa equipe. Sua atuação é estratégica para fomentar uma nova dinâmica interna que beneficiará a presença das nossas marcas junto aos clientes”, afirma Tomas Fuchs, CEO do Grupo Datora. (Com assessoria de imprensa)