Daniela Almeida assume diretoria de tecnologia da Logicalis

Com 20 anos de experiência no setor de telecomunicações, Almeida sobe ao cargo a fim de auxiliar a empresa na competição pela 5G

A Logicalis, empresa de soluções e serviços de tecnologia da informação e comunicação, nomeou Daniela Almeida à diretora de Tecnologia da Logicalis para o Brasil. Ela sucede Julian Nakasone, que ocupava o cargo de diretor de tecnologia tanto para Brasil quanto para Latam. Este foi assumido por Christian Hisas. A empresa não informou o motivo da substituição.

Com formação em telecomunicações, Almeida deverá ajudar a reforçar esse setor na empresa no contexto de implantação da 5G no Brasil, que começará a ser instalada no país em julho de 2022.

PUBLICIDADE

Daniela Almeida atua no setor de telecomunicações há mais de 20 anos. Por 19 deles, a executiva trabalhou na Claro, onde passou da função de engenheira de telecomunicações para gerente de Engenharia Rede de Transportes. Depois disso, exerceu por um ano na Logicalis o cargo de gerente Sênior de Tecnologia antes de ser promovida a sua atual posição. Ela cursou Engenharia a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e possui um MBA em administração pela mesma instituição. (Com assessoria de imprensa)