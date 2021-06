Dados são indispensáveis para a sustentabilidade, diz SAP

A falta de sistemas para o core bancário não tira o interesse da SAP no mercado financeiro. Também não assusta a empresa a histórica preferência dos bancos e seguradoras por desenvolver suas próprias aplicações. A SAP tem conseguido ingressar no setor financeiro com sistemas corporativos de gestão. Paulo Mendes, CFO da SAP Brasil, explica que a corporação conta com uma vertical de finanças e um portfólio completo de soluções e concentra bancos e fintechs na mesma unidade. E diz que há sinergias com os clientes globais.

CFO da SAP Brasil destaca também a área de ESG e como os dados são indispensáveis para a efetividade das iniciativas de sustentabilidade. Há um ano, a SAP criou um comitê interno ESG, do qual Mendes é patrocinador. São dois objetivos: a incorporação das práticas ESG internamente e também ajudar os clientes nessa jornada. Hoje, mais de 80% das empresas que integram o Índice de Sustentabilidade da B3 são clientes SAP.

