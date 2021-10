CVM seleciona três empresas para sandbox regulatório

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) comunicou o resultado do seu primeiro processo de admissão de participantes para o Sandbox Regulatório e três empresas são aprovadas para realizar testes com modelos de negócios inovadores.

O Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Superintendência de Seguros Privados (Susep) foram as autarquias selecionadas pelo Ministério da Economia para a implementação do Sandbox Regulatório. A Susep foi a primeira a adotar esse modelo e publicou em 20 de março do ano passado o primeiro edital com as normas para a seleção de projetos inovadores.

