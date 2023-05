A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou uma lista de países e jurisdições que possuem deficiências estratégias no que diz respeito à prevenção de crimes de lavagem de dinheiro, financiamento de atividades terroristas e proliferação de armas de destruição em massa.

O comunicado, em síntese, traz informações da reunião plenária do Grupo de Ação Financeira (Gafi), um órgão intergovernamental criado em 1989, realizada em fevereiro deste ano.

Segundo o informe da CVM, três países aparecem na lista como “jurisdições de alto risco” para o sistema financeiro internacional: Coreia do Norte, Irã e Mianmar.

Outras 24 nações são classificadas como “jurisdições sujeitas a monitoramento intensificado”. Na prática, são países que estão trabalhando com o grupo intergovernamental para solucionar as deficiências estratégicas em seus sistemas financeiros dentro de prazos determinados. O rol inclui países emergentes, como África do Sul e Turquia, e a maior economia da África (Nigéria) – confira a lista completa abaixo.

Alto risco

No comunicado sobre os países de alto risco para o sistema financeiro, o Gafi afirma que “continua preocupado com o fracasso” da Coreia do Norte em solucionar as deficiências do regime de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Com isso, o grupo “exorta todas as jurisdições a orientarem suas instituições financeiras a prestarem atenção especial nas relações comerciais e transações com a RDPC [República Popular Democrática da Coreia]”.

No caso do Irã, o órgão diz que o país falhou em cumprir convenções que se comprometeu a seguir. “Até que o Irã implemente as medidas do seu plano de ação requeridas para sanar as deficiências identificadas relativas ao combate do financiamento do terrorismo, o Gafi seguirá preocupado com o risco de financiamento do terrorismo que emana do Irã e a ameaça que ele representa para o sistema financeiro internacional”, declara.

Mianmar, de modo similar, não concluiu seu plano de resolução de deficiências estratégias. Desse modo, o Gafi, em nota, pede que todos os seus membros apliquem “medidas de devida diligência” proporcionais ao risco emanado pelo país asiático.

Monitoramento intensificado

O Gafi também apresentou uma lista de 24 países em monitoramento intensificado. A expectativa é de que as nações com deficiências estratégias cumpram os planos dentro dos prazos estipulados.

Jurisdições com deficiências estratégicas

• Albânia

• Barbados

• Burkina Faso

• Ilhas Cayman

• República Democrática do Congo

• Gibraltar

• Haiti

• Jamaica

• Jordânia

• Mali

• Marrocos

• Moçambique

• Nigéria

• Panamá

• Filipinas

• Senegal

• África do Sul

• Sudão do Sul

• Síria

• Tanzânia

• Turquia

• Uganda

• Emirados Árabes Unidos

• Iêmen