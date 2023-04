CVM de olho nos “influencers” do mercado financeiro

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) estuda regulamentar a conduta dos “influencers” do mercado financeiro. Segundo levantamento da área técnica da autarquia divulgado nesta quarta-feira (19), a maior parte (75%) dos investidores brasileiros se informa por meio desses profissionais e, por esse motivo, o regulador acredita que essas personalidades da internet precisam ser mais transparentes quando tratam de temas vinculados aos investimentos no mercado financeiro.

A proposta de regulação passará ainda por por audiência pública antes de entrar em vigor. Bruno Luna, chefe da assessoria de Análise Econômica e Gestão de Riscos da CVM, diz que a proposta responde ao avanço do número de influenciadores no mercado. “Parte importante desse grupo tem relação contratual com participantes regulados pela CVM e o investidor muitas vezes não sabe.”

Conforme o levantamento da autarquia, os influenciadores opinam sobre papeis, operações, intermediários e emissores, sem deixar claro se estão sendo remunerados por isso — situação que, nas redes sociais, é conhecida como “ação patrocinada”, ou “impulsionada.

Os técnicos da CVM defendem que a recomendação de exigir transparência no vínculo de influenciadores com empresas do mercado de capitais está em linha com o que já é feito no resto do mundo, como nos Estados Unidos. O estudo também levou em conta iniciativas de reguladores no Reino Unido, Austrália, Holanda, entre outros países, além das recomendações da Organização Internacional de Valores Mobiliários. Nessas jurisdições, o influenciador não passa a ser regulado diretamente, mas deve obedecer a regras impostas aos participantes do mercado.

Plano Bienal

Em dezembro/22, em seu Plano Bienal de Supervisão Baseada em Risco 2023-2024 a CVM incluiu uma supervisão temática de influencers digitais. O objetivo é possibilitar análise multifacetada e abrangente de riscos mapeados, que, nesse caso, é decorrente do crescente uso das redes sociais por investidores e do impacto em tomadas de decisão de investimentos.

Vera Lúcia Simões é Superintendente de Supervisão de Riscos Estratégicos (SSR) da CVM, área técnica que está à frente da Supervisão Temática de influenciadores digitais. Segundo ela, a SSR tem se aprofundado no assunto e dialogado, de maneira transversal, com as demais áreas da CVM envolvidas com o tema. “É um trabalho de médio e longo prazo. Estamos com a oportunidade de avaliar a melhor forma de supervisionar esses mercados e nossa expectativa é entregar ao final do biênio relatório sobre essa esfera”, ressalta Vera.