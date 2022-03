Acordo entre TIM e Huawei para 5G em Curitiba é de dois anos

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Huawei e a TIM Brasil anunciaram assinatura de acordo de colaboração para desenvolvimento do projeto Cidade 5G. Esse acordo é válido por dois anos, mas pode ser prorrogado

A Huawei e a TIM Brasil anunciaram ontem, 2, no MWC22, a assinatura de um acordo de colaboração para desenvolvimento do projeto “Cidade 5G”, em Curitiba, Paraná. O projeto pretende trabalhar o conceito de cidade inteligente a partir da implementação de redes 5G, prevendo a evolução da tecnologia, monitoramento de redes e aperfeiçoando a experiência do usuário. O acordo é válido por dois anos, podendo ser prorrogado, e os primeiros testes devem ser finalizados até dezembro de 2023.

A cooperação entre as empresas permitiu a ampliação e a implementação de redes 2, 3, 4 e 5G. Huawei e TIM são responsáveis pela construção da maior rede baseada em mMIMO (massive MIMO) do mundo.

“Estamos muito felizes em levar a Curitiba nosso projeto de parceria com a TIM, para desenvolvimento de uma rede 5G de alto nível. Nosso propósito é manter a operadora em uma posição de liderança global para o desenvolvimento de redes 5G. Huawei e TIM têm, em comum, a busca pela inovação e pela excelência, e acredito que este será mais um projeto de sucesso na história das empresas para as telecomunicações brasileiras”, afirma Gustavo H. Nogueira, diretor de vendas da Huawei.

Para Leonardo Capdeville, CTIO da TIM Brasil, o movimento faz parte de uma estratégia consolidada da operadora para expansão do serviço 5G e o objetivo de tornar a TIM uma das principais operadoras móveis no mundo

( com assessoria de imprensa)

