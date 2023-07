Crowdfunding: volume captado cai 30% em 2022, mostra CVM

O mercado de crowdfunding de investimento no País tem motivos para comemorar e lamentar o ano de 2022. Segundo dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no ano passado, 60 plataformas participaram do setor, alta de 7,1% na comparação com 2021, quando 56 instituições integraram o segmento.

Apesar do aumento do número de plataformas, os demais indicadores apontam declínio do setor. O volume captado, por exemplo, chegou a R$ 131,13 milhões, baixa de 30,3% ante o resultado de 2021 (R$ 188,26 milhões). De acordo com os dados, trata-se da primeira queda desde 2016.

Além disso, o montante captado não atingiu o volume alvo do ano, que era de R$ 153,99 milhões.

O valor médio de captação por oferta alcançou R$ 1,58 milhão em 2022, ficando 4,24% abaixo do registrado no ano anterior (R$ 1,65 milhão).

Conforme o levantamento da CVM, também se observa que as ofertas lançadas caíram 13%, passando de 138, em 2021, para 120, no ano passado. As ofertas fechadas com sucesso tiveram queda ainda mais expressiva (-27,1%). As propostas exitosas somaram 83 ofertas, abaixo das 114 de 2021. Nota-se, assim, que 69,1% das ofertas lançadas em 2022 foram fechadas com êxito pelo mercado.

A baixa também foi observada no número de investidores. Em 2021, eram 19.797 participantes no mercado de crowdfunding de investimento, o maior número de investidores até aqui. No ano passado, o total caiu para 13.803, resultado que mostra uma queda de 30,2%.

Novas regras

Vale lembrar que 2022 marcou a edição da nova regra para crowdfunding no Brasil. A Resolução CVM 88 aumentou o limite de captação para até R$ 15 milhões e ampliou para R$ 40 milhões o limite de receita bruta que define o conceito de sociedade empresário de pequeno porte.

“A Resolução CVM 88 trouxe a possibilidade de negociação subsequente, ampliação dos limites de captação dos empreendedores e limite de investimento pelos investidores”, diz Marcelo Firmino, chefe da Divisão de Supervisão de Securitização (DSEC) da Superintendência de Supervisão de Securitização da CVM. “Todas essas mudanças tendem a fomentar e incrementar o mercado de crowdfunding, e esperamos que isso seja refletido no crescimento dos números a partir deste ano”, complementa.