Cristiana Camarate assume superintendência de consumidores da Anatel

Nova superintendente dará continuidade à revisão do regulamento geral do consumidor

Cristiana Camarate Silveira Martins Leão Quinalia é a nova superintendente de Relações com Consumidores (SRC) da Anatel, em substituição a Elisa Leonel, que deixou a agência em março deste ano. A nomeada já ocupava o cargo internamente.

Cristiana assume o posto quando se discute a revisão do polêmico regulamento geral do consumidor, com a possibilidade de ampliar a regulação responsive. Antes do cargo atual, ela ocupava a função de gerente de Tratamento de Solicitações de Consumidores da Anatel.

Graduada pela Faculdade de Direito na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, possui mestrado em Direito e Políticas Públicas pelo Centro Universitário de Brasília e master en Derecho de la Empresa pela Fundación CIFF – Centro Internacional de Formación Financiera (Universidad de Alcalá/Espanha).

É servidora de carreira da Anatel desde 2007. Vice-coordenadora da Comissão Brasileira de Comunicação 4 – Desenvolvimento das Telecomunicações desde 2012. Na Anatel já foi assessora na Superintendência de Relação com Consumidores (2017-2020), coordenadora e gerente substituta na Gerência de Interações Institucionais, Satisfação e Educação para o Consumo da Superintendência de Relação com Consumidores (2017-2013). Atuou, ainda, na Gerência de Planejamento da Superintendência de Universalização (2011-2013) e na Gerência de Outorga da Superintendência de Serviços Privados (2007-2011).

