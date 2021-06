Crimes financeiros crescem 70% em um ano

No último trimestre de 2020, houve um aumento de 650% de novas contas digitais abertas no Brasil, enquanto os crimes de engenharia social cresceram 70%. Os novos clientes que vieram para as plataformas digitais não chegaram com a cultura de segurança e os fraudadores, por sua vez, usam a tecnologia para explorar essa fragilidade.

“Como no mundo digital as pessoas não estão em contato direto com o fraudador, passa a falsa sensação de segurança para os usuários”, disse Nuno Pires, head de operações globais da Feedzai, especializada no combate ao crime financeiro, durante o painel de segurança realizado no Ciab 2021 da Febraban. Segundo ele, é uma questão de emergência as instituições financeiras reforçarem os programas para instruir e conscientizar o usuário final.

