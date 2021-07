Criada frente parlamentar em defesa da desoneração da folha

Foi lançada nesta quarta, 14, a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Desoneração da Folha de Pagamento. O grupo reúne 194 deputados e 6 senadores, cuja lista completa está aqui.

A Frente é resultante de articulação da CNS (Confederação Nacional de Serviços). Sua abordagem sobre o tema é ligeiramente à que vem sendo feita pela Brasscom ou pela Abes, entidades setoriais do setor de tecnologia, e que defendem a desoneração específica da área de TI.

A frente é mais ampla, alcança todos os setores econômicos, substituindo os 20% sobre a folha por um percentual sobre o faturamento bruto. Além de Brasscom e Abes, a desoneração é apoiada também pela Conexis Brasil Digital, entidade que reúne as operadoras celulares.

“Apoiamos as iniciativas que reduzem a carga e a complexidade tributárias que recaem sobre o setor empresarial no país, como é o caso da desoneração da folha. Reforçamos, ainda, que é necessário que seja feita uma reforma tributária ampla, incentivando o setor produtivo e promovendo a redução da carga tributária de setores super tributados, como é o caso da já elevada carga de 47% do setor de telecomunicações. É a carga tributária mais alta, na comparação com países de maior volume de acessos a banda larga móvel no mundo, e o desenvolvimento do setor de telecom mostra-se essencial para a competitividade e o futuro do país em um mundo cada vez mais digital”, posicionou-se a Conexis.