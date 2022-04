Crescimento dos ISPs em 2022 não terá mesmo ritmo de 2020 e 2021, estima OIW

O diretor de vendas e marketing da distribuidora OIW, Marcio Cachapuz, disse hoje, 5, que as condições de mercado tornam mais difícil o crescimento dos provedores regionais (ISPs) no Brasil neste ano de 2022. Segundo ele, os ventos de 2020 e 2021, em que houve um boom de acessos em fibra resultante da necessidade de digitalização do trabalho e do home office enfraqueceu. Além disso, as condições macroeconômica não são favoráveis.

“Os clientes dos nossos clientes hoje estão sofrendo na carne com a inflação. Temos uma realidade do ponto de vista econômico, da covid, da cadeia logística, principalmente em relação a chipsets. 2022 é uma realidade nova”, observou.

O executivo diz que ainda haverá crescimento, mas em vez de dois dígitos, deve ser de um dígito em média. A expansão, avalia, será direcionada à substituição de clientes hoje em outras tecnologias pela fibra. O país tem 40 milhões de assinantes de banda larga fixa, dos quais 25 milhões em fibra óptica. Há, portanto, 15 milhões que podem mudar para a tecnologia.

Ele defende que a adoção de redes neutra é uma alternativa capaz de preservar caixa dos ISPs. “A rede neutra permite que em poucas semanas o ISPs possa estar em uma planta em nova cidade. Isso afeta o consumo de fibra nosso, mas estimula o consumo de produtos que ficam na casa do cliente, como os CPEs”, falou.

O executivo também vê nas redes neutras o benefício de equalizar a qualidade a banda larga nas áreas onde têm presença. “Essas redes hoje, da Fibrasil e V.tal, têm padrão de carrier, têm padronização de FTTH, backbone e layer 2. São todas em DWDM, considerando as questões de latência para o atendimento do 5G, já são pré-conectorizadas e supervisionadas em vários níveis. Então têm um nível diferente do visto em média no mercado hoje”, finalizou.

