Cresce lista de cidades metropolitanas, cai preço das chamadas telefônicas

A Anatel aprovou na última semana a redução da quantidade de áreas locais de telefonia no Brasil, acabando com 225 delas. O resultado prático da medida é a inclusão de 284 cidades em áreas locais de regiões metropolitanas ou de desenvolvimento integrado.

PUBLICIDADE

Com isso, chamadas originadas nos municípios da região deixam de ser interurbanas e passam a ter tarifação local, que é mais baixa. Também deixa de ser necessário localmente o uso do DDD, que permanece inalterado. Para chamadas oriundas de outras áreas do país, o código ainda é necessário. (Veja a lista completa de cidades por área local metropolitana abaixo)

A medida vai valer 120 dias após a publicação no Diário Oficial da União do novo Regulamento de Tarifação do Serviço Telefônico Fixo Comutado Destinado ao Uso do Público em Geral – STFC e da nova lista de Áreas Locais, aprovados pelo Conselho Diretor da Anatel no último dia 6.

A revisão promovida pela Anatel é resultante da ampliação das regiões metropolitanas e de desenvolvimento integrado promovida pelo IBGE, cuja lista mais recente foi publicada em julho.

O impacto da mudança será perceptível entre clientes de planos tarifados por chamada, e não de planos com ligações ilimitadas – como o que existem no mercado fixo e móvel criados pelas operadoras para incentivar o uso de seu código de operador entre os assinantes.

A decisão da agência também trouxe mais agilidade à revisão periódica das cidades consideradas em uma mesma área local, estabelecendo que agora isso será feito pela Superintendência de Planejamento e Regulamentação da autarquia, uma vez que essa revisão se dá a cada cinco anos por regulamento e tem “baixo impacto relativo”, observa o relator do tema no Conselho Diretor, Artur Coimbra.

Confira na tabela abaixo a nova relação completa de cidades em regiões metropolitanas e que vão ter tarifação de chamadas locais em caso de ligações entre si. Para DDDs diferentes, fora da área metropolitana, prossegue a cobrança interurbana.

Estado Área Local Município(s) da Área Local Código Nacional AL Arapiraca Arapiraca 82 AL Belém 82 AL Campo Grande 82 AL Coité do Nóia 82 AL Craíbas 82 AL Estrela de Alagoas 82 AL Feira Grande 82 AL Girau do Ponciano 82 AL Igaci 82 AL Jaramataia 82 AL Junqueiro 82 AL Lagoa da Canoa 82 AL Limoeiro de Anadia 82 AL Olho d’Água Grande 82 AL Palmeira dos Índios 82 AL São Brás 82 AL São Sebastião 82 AL Tanque d’Arca 82 AL Taquarana 82 AL Traipu 82 AL Delmiro Gouveia Água Branca 82 AL Delmiro Gouveia 82 AL Inhapi 82 AL Mata Grande 82 AL Olho D’ Água do Casado 82 AL Pariconha 82 AL Piranhas 82 AL Igreja Nova Feliz Deserto 82 AL Igreja Nova 82 AL Penedo 82 AL Piaçabuçu 82 AL Porto Real do Colégio 82 AL Maceió Barra de Santo Antônio 82 AL Barra de São Miguel 82 AL Coqueiro Seco 82 AL Maceió 82 AL Marechal Deodoro 82 AL Messias 82 AL Murici 82 AL Paripueira 82 AL Pilar 82 AL Rio Largo 82 AL Santa Luzia do Norte 82 AL Satuba 82 AL Major Isidoro Cacimbinhas 82 AL Major Isidoro 82 AL Minador do Negrão 82 AL Santana do Ipanema Carneiros 82 AL Dois Riachos 82 AL Maravilha 82 AL Olho d’Água das Flores 82 AL Olivença 82 AL Ouro Branco 82 AL Poço das Trincheiras 82 AL Santana do Ipanema 82 AL Senador Rui Palmeira 82 AL São Miguel dos Campos Campo Alegre 82 AL Coruripe 82 AL Roteiro 82 AL São Miguel dos Campos 82 AL Teotônio Vilela 82 AL União dos Palmares Branquinha 82 AL Campestre 82 AL Colônia Leopoldina 82 AL Flexeiras 82 AL Ibateguara 82 AL Jacuípe 82 AL Joaquim Gomes 82 AL Jundiá 82 AL Matriz de Camaragibe 82 AL Novo Lino 82 AL Porto Calvo 82 AL Santana do Mundaú 82 AL São José da Laje 82 AL São Luiz do Quitunde 82 AL União dos Palmares 82 AL Viçosa Anadia 82 AL Atalaia 82 AL Boca da Mata 82 AL Cajueiro 82 AL Capela 82 AL Chã Preta 82 AL Mar Vermelho 82 AL Maribondo 82 AL Paulo Jacinto 82 AL Pindoba 82 AL Quebrangulo 82 AL Viçosa 82 AM Manaus Autazes 92 AM Careiro 92 AM Careiro da Várzea 92 AM Iranduba 92 AM Itacoatiara 92 AM Itapiranga 92 AM Manacapuru 92 AM Manaquiri 92 AM Manaus 92 AM Novo Airão 92 AM Presidente Figueiredo 92 AM Rio Preto da Eva 92 AM Silves 92 AP Macapá Macapá 96 AP Mazagão 96 AP Santana 96 BA Feira de Santana Amélia Rodrigues 75 BA ANGUERA 75 BA ANTÔNIO CARDOSO 75 BA CANDEAL 75 BA Conceição da Feira 75 BA Conceição do Jacuípe 75 BA CORAÇÃO DE MARIA 75 BA Feira de Santana 75 BA IPECAETÁ 75 BA IRARÁ 75 BA RIACHÃO DO JACUÍPE 75 BA SANTA BÁRBARA 75 BA SANTANÓPOLIS 75 BA São Gonçalo dos Campos 75 BA SERRA PRETA 75 BA Tanquinho 75 BA Juazeiro Casa Nova 74 BA Curaçá 74 BA Juazeiro 74 BA Sobradinho 74 BA Salvador Camaçari 71 BA Candeias 71 BA Dias d’Ávila 71 BA Itaparica 71 BA Lauro de Freitas 71 BA Madre de Deus 71 BA Mata de São João 71 BA Pojuca 71 BA Salvador 71 BA São Francisco do Conde 71 BA São Sebastião do Passé 71 BA Simões Filho 71 BA Vera Cruz 71 CE Fortaleza Aquiraz 85 CE Cascavel 85 CE Caucaia 85 CE Chorozinho 85 CE Eusébio 85 CE Fortaleza 85 CE Guaiúba 85 CE Horizonte 85 CE Itaitinga 85 CE Maracanaú 85 CE Maranguape 85 CE Pacajus 85 CE Pacatuba 85 CE Paracuru 85 CE Paraipaba 85 CE Pindoretama 85 CE São Gonçalo do Amarante 85 CE São Luís do Curu 85 CE Trairi 85 CE Juazeiro do Norte Barbalha 88 CE Caririaçu 88 CE Crato 88 CE Farias Brito 88 CE Jardim 88 CE Juazeiro do Norte 88 CE Missão Velha 88 CE Nova Olinda 88 CE Santana do Cariri 88 CE Sobral ALCÂNTARAS 88 CE CARIRÉ 88 CE COREAÚ 88 CE FORQUILHA 88 CE FRECHEIRINHA 88 CE GRAÇA 88 CE GROAÍRAS 88 CE MASSAPÊ 88 CE MERUOCA 88 CE MORAÚJO 88 CE MUCAMBO 88 CE PACUJÁ 88 CE PIRES FERREIRA 88 CE RERIUTABA 88 CE SANTANA DO ACARAÚ 88 CE SENADOR SÁ 88 CE SOBRAL 88 CE VARJOTA 88 DF Brasília Águas Lindas de Goiás 61 DF Brasília 61 DF Cabeceiras 61 DF Cidade Ocidental 61 DF Cristalina 61 DF Formosa 61 DF Luziânia 61 DF Novo Gama 61 DF Padre Bernardo 61 DF Planaltina 61 DF Santo Antônio do Descoberto 61 DF Valparaíso de Goiás 61 DF Vila Boa 61 ES Vitória Cariacica 27 ES Fundão 27 ES Guarapari 27 ES Serra 27 ES Viana 27 ES Vila Velha 27 ES Vitória 27 GO GOIANÉSIA Abadiânia 62 GO Água Fria de Goiás 62 GO Alexânia 62 GO ALTO PARAÍSO DE GOIÁS 62 GO ALVORADA DO NORTE 62 GO BARRO ALTO 62 GO CAVALCANTE 62 GO Cocalzinho de Goiás 62 GO Corumbá de Goiás 62 GO FLORES DE GOIÁS 62 GO GOIANÉSIA 62 GO Mimoso de Goiás 62 GO NIQUELÂNDIA 62 GO Pirenópolis 62 GO SÃO JOÃO D’ALIANÇA 62 GO SIMOLÂNDIA 62 GO VILA PROPÍCIO 62 GO Goiânia Abadia de Goiás 62 GO Aparecida de Goiânia 62 GO Aragoiânia 62 GO Bela Vista de Goiás 62 GO Bonfinópolis 62 GO Brazabrantes 62 GO Caldazinha 62 GO Caturaí 62 GO Goianápolis 62 GO Goiânia 62 GO Goianira 62 GO Guapó 62 GO Hidrolândia 62 GO Inhumas 62 GO Nerópolis 62 GO Nova Veneza 62 GO SANTA BÁRBARA DE GOIÁS 62 GO Santo Antônio de Goiás 62 GO Senador Canedo 62 GO Terezópolis de Goiás 62 GO Trindade 62 MA Imperatriz AÇAILÂNDIA 99 MA AMARANTE DO MARANHÃO 99 MA Buritirana 99 MA CAMPESTRE DO MARANHÃO 99 MA CAROLINA 99 MA CIDELÂNDIA 99 MA Davinópolis 99 MA ESTREITO 99 MA Governador Edison Lobão 99 MA Imperatriz 99 MA ITINGA DO MARANHÃO 99 MA João Lisboa 99 MA LAJEADO NOVO 99 MA Montes Altos 99 MA PORTO FRANCO 99 MA Ribamar Fiquene 99 MA SÃO FRANCISCO DO BREJÃO 99 MA SÃO JOÃO DO PARAÍSO 99 MA SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA 99 MA Senador La Rocque 99 MA SÍTIO NOVO 99 MA VILA NOVA DOS MARTÍRIOS 99 MA São Luís Alcântara 98 MA Axixá 98 MA Bacabeira 98 MA Cachoeira Grande 98 MA Icatu 98 MA Morros 98 MA Paço do Lumiar 98 MA Presidente Juscelino 98 MA Raposa 98 MA Rosário 98 MA Santa Rita 98 MA São José de Ribamar 98 MA São Luís 98 MG Belo Horizonte Baldim 31 MG BARÃO DE COCAIS 31 MG Belo Horizonte 31 MG BELO VALE 31 MG Betim 31 MG BOM JESUS DO AMPARO 31 MG BONFIM 31 MG Brumadinho 31 MG Caeté 31 MG Capim Branco 31 MG Confins 31 MG Contagem 31 MG Esmeraldas 31 MG Florestal 31 MG FORTUNA DE MINAS 31 MG FUNILÂNDIA 31 MG Ibirité 31 MG Igarapé 31 MG INHAÚMA 31 MG ITABIRITO 31 MG Itaguara 31 MG Itatiaiuçu 31 MG Jaboticatubas 31 MG Juatuba 31 MG Lagoa Santa 31 MG Mário Campos 31 MG Mateus Leme 31 MG Matozinhos 31 MG MOEDA 31 MG Nova Lima 31 MG Nova União 31 MG Pedro Leopoldo 31 MG PRUDENTE DE MORAIS 31 MG Raposos 31 MG Ribeirão das Neves 31 MG Rio Acima 31 MG Rio Manso 31 MG Sabará 31 MG SANTA BÁRBARA 31 MG Santa Luzia 31 MG SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO 31 MG São Joaquim de Bicas 31 MG São José da Lapa 31 MG Sarzedo 31 MG SETE LAGOAS 31 MG Taquaraçu de Minas 31 MG Vespasiano 31 MG CARATINGA AÇUCENA 33 MG BOM JESUS DO GALHO 33 MG BRAÚNAS 33 MG BUGRE 33 MG CARATINGA 33 MG CÓRREGO NOVO 33 MG DOM CAVATI 33 MG ENTRE FOLHAS 33 MG IAPU 33 MG JOANÉSIA 33 MG MESQUITA 33 MG NAQUE 33 MG PERIQUITO 33 MG PINGO D’ÁGUA 33 MG SÃO JOÃO DO ORIENTE 33 MG SOBRÁLIA 33 MG VARGEM ALEGRE 33 MG Ipatinga ANTÔNIO DIAS 31 MG BELO ORIENTE 31 MG Coronel Fabriciano 31 MG DIONÍSIO 31 MG IPABA 31 MG Ipatinga 31 MG JAGUARAÇU 31 MG MARLIÉRIA 31 MG Santana do Paraíso 31 MG SÃO JOSÉ DO GOIABAL 31 MG Timóteo 31 MG PARÁ DE MINAS ITAÚNA 37 MG PARÁ DE MINAS 37 MG SÃO JOSÉ DA VARGINHA 37 MG Unaí ARINOS 38 MG Buritis 38 MG Cabeceira Grande 38 MG Unaí 38 MT Cuiabá Acorizal 65 MT BARÃO DE MELGAÇO 65 MT Chapada dos Guimarães 65 MT Cuiabá 65 MT JANGADA 65 MT NOBRES 65 MT Nossa Senhora do Livramento 65 MT POCONÉ 65 MT ROSÁRIO OESTE 65 MT Santo Antônio do Leverger 65 MT Várzea Grande 65 MT NOVA BRASILÂNDIA NOVA BRASILÂNDIA 66 MT PLANALTO DA SERRA 66 PA Belém Ananindeua 91 PA Belém 91 PA Benevides 91 PA Castanhal 91 PA Marituba 91 PA Santa Bárbara do Pará 91 PA Santa Isabel do Pará 91 PA Santarém Belterra 93 PA Mojuí dos Campos 93 PA Santarém 93 PB Araruna Araruna 83 PB Cacimba de Dentro 83 PB Damião 83 PB Dona Inês 83 PB Riachão 83 PB Tacima 83 PB Barra de Santa Rosa Baraúna 83 PB Barra de Santa Rosa 83 PB Cuité 83 PB Frei Martinho 83 PB Nova Floresta 83 PB Nova Palmeira 83 PB Picuí 83 PB Sossêgo 83 PB Cajazeiras Bernardino Batista 83 PB Bom Jesus 83 PB Bonito de Santa Fé 83 PB Cachoeira dos Índios 83 PB Cajazeiras 83 PB Carrapateira 83 PB Joca Claudino 83 PB Monte Horebe 83 PB Poço Dantas 83 PB Poço de José de Moura 83 PB Santa Helena 83 PB São João do Rio do Peixe 83 PB São José de Piranhas 83 PB Triunfo 83 PB Uiraúna 83 PB Campina Grande ALCANTIL 83 PB Aroeiras 83 PB Barra de Santana 83 PB Boa Vista 83 PB Boqueirão 83 PB Campina Grande 83 PB Caturité 83 PB Fagundes 83 PB Gado Bravo 83 PB Itatuba 83 PB Lagoa Seca 83 PB Massaranduba 83 PB Matinhas 83 PB NATUBA 83 PB Puxinanã 83 PB Queimadas 83 PB SANTA CECÍLIA 83 PB Serra Redonda 83 PB UMBUZEIRO 83 PB Esperança Alagoa Nova 83 PB Algodão de Jandaíra 83 PB Areia 83 PB Areial 83 PB Esperança 83 PB Montadas 83 PB Pocinhos 83 PB Remígio 83 PB São Sebastião de Lagoa de Roça 83 PB Guarabira Alagoinha 83 PB Araçagi 83 PB ARARA 83 PB BANANEIRAS 83 PB Belém 83 PB Borborema 83 PB Caiçara 83 PB Cuitegi 83 PB Duas Estradas 83 PB Guarabira 83 PB Lagoa de Dentro 83 PB Logradouro 83 PB Mulungu 83 PB Pilões 83 PB Pilõezinhos 83 PB Pirpirituba 83 PB Serra da Raiz 83 PB Serraria 83 PB Sertãozinho 83 PB SOLÂNEA 83 PB Itabaiana Caldas Brandão 83 PB Gurinhém 83 PB Ingá 83 PB Itabaiana 83 PB Juarez Távora 83 PB Juripiranga 83 PB Mogeiro 83 PB PILAR 83 PB Riachão do Bacamarte 83 PB Salgado de São Félix 83 PB São José dos Ramos 83 PB São Miguel de Taipu 83 PB Itaporanga Aguiar 83 PB Boa Ventura 83 PB Catingueira 83 PB Conceição 83 PB Coremas 83 PB Curral Velho 83 PB Diamante 83 PB Ibiara 83 PB Igaracy 83 PB Itaporanga 83 PB Nova Olinda 83 PB Piancó 83 PB Santa Inês 83 PB Santana de Mangueira 83 PB Santana dos Garrotes 83 PB São José de Caiana 83 PB Serra Grande 83 PB João Pessoa Alhandra 83 PB Bayeux 83 PB Caaporã 83 PB Cabedelo 83 PB Conde 83 PB Cruz do Espírito Santo 83 PB João Pessoa 83 PB Lucena 83 PB Pedras de Fogo 83 PB Pitimbu 83 PB Rio Tinto 83 PB Santa Rita 83 PB Mamanguape Baía da Traição 83 PB Cuité de Mamanguape 83 PB Curral de Cima 83 PB Itapororoca 83 PB Jacaraú 83 PB Mamanguape 83 PB Marcação 83 PB Mataraca 83 PB Pedro Régis 83 PB Patos Areia de Baraúnas 83 PB Cacimba de Areia 83 PB Cacimbas 83 PB Condado 83 PB Desterro 83 PB Emas 83 PB Junco do Seridó 83 PB Mãe d’Água 83 PB Malta 83 PB Matureia 83 PB Passagem 83 PB Patos 83 PB Quixabá 83 PB Salgadinho 83 PB Santa Luzia 83 PB Santa Teresinha 83 PB São José de Espinharas 83 PB São José do Bonfim 83 PB São José do Sabugi 83 PB São Mamede 83 PB Teixeira 83 PB Várzea 83 PB Vista Serrana 83 PB Sousa Aparecida 83 PB Lastro 83 PB Marizópolis 83 PB Nazarezinho 83 PB Santa Cruz 83 PB São Francisco 83 PB São José da Lagoa Tapada 83 PB Sousa 83 PB Vieirópolis 83 PE Petrolina Lagoa Grande 87 PE Orocó 87 PE Petrolina 87 PE Santa Maria da Boa Vista 87 PE Recife Abreu e Lima 81 PE Araçoiaba 81 PE Cabo de Santo Agostinho 81 PE Camaragibe 81 PE Igarassu 81 PE Ilha de Itamaracá 81 PE Ipojuca 81 PE Itapissuma 81 PE Jaboatão dos Guararapes 81 PE Moreno 81 PE Olinda 81 PE Paulista 81 PE Recife 81 PE São Lourenço da Mata 81 PI Teresina Altos 86 PI Beneditinos 86 PI Coivaras 86 PI Curralinhos 86 PI Demerval Lobão 86 PI José de Freitas 86 PI Lagoa Alegre 86 PI Lagoa do Piauí 86 PI Miguel Leão 86 PI Monsenhor Gil 86 PI Nazária 86 PI Teresina 86 PI União 86 PR Apucarana Apucarana 43 PR Arapuã 43 PR Ariranha do Ivaí 43 PR Borrazópolis 43 PR Califórnia 43 PR Cruzmaltina 43 PR Faxinal 43 PR Godoy Moreira 43 PR Grandes Rios 43 PR Ivaiporã 43 PR Jardim Alegre 43 PR Kaloré 43 PR Lidianópolis 43 PR Lunardelli 43 PR Marilândia do Sul 43 PR Marumbi 43 PR Mauá da Serra 43 PR Novo Itacolomi 43 PR Rio Bom 43 PR Rio Branco do Ivaí 43 PR Rosário do Ivaí 43 PR São João do Ivaí 43 PR São Pedro do Ivaí 43 PR Assis Chateaubriand Assis Chateaubriand 44 PR Guaíra 44 PR Maripá 44 PR Palotina 44 PR Terra Roxa 44 PR Tupãssi 44 PR Campo Mourão Altamira do Paraná 44 PR Araruna 44 PR Barbosa Ferraz 44 PR Boa Esperança 44 PR Campina da Lagoa 44 PR Campo Mourão 44 PR Corumbataí do Sul 44 PR Engenheiro Beltrão 44 PR Farol 44 PR Fênix 44 PR Goioerê 44 PR Iretama 44 PR Janiópolis 44 PR Juranda 44 PR Luiziana 44 PR Mamborê 44 PR Moreira Sales 44 PR Nova Cantu 44 PR Peabiru 44 PR Quarto Centenário 44 PR Quinta do Sol 44 PR Rancho Alegre d’Oeste 44 PR Roncador 44 PR Terra Boa 44 PR Ubiratã 44 PR Cascavel Anahy 45 PR Boa Vista da Aparecida 45 PR Braganey 45 PR Cafelândia 45 PR Campo Bonito 45 PR Capitão Leônidas Marques 45 PR Cascavel 45 PR Catanduvas 45 PR Céu Azul 45 PR Corbélia 45 PR Diamante do Sul 45 PR Guaraniaçu 45 PR Ibema 45 PR Iguatu 45 PR Lindoeste 45 PR Matelândia 45 PR Nova Aurora 45 PR Santa Lúcia 45 PR Santa Tereza do Oeste 45 PR Três Barras do Paraná 45 PR Vera Cruz do Oeste 45 PR Curitiba Adrianópolis 41 PR Agudos do Sul 41 PR Almirante Tamandaré 41 PR Araucária 41 PR Balsa Nova 41 PR Bocaiúva do Sul 41 PR Campina Grande do Sul 41 PR Campo do Tenente 41 PR Campo Largo 41 PR Campo Magro 41 PR Cerro Azul 41 PR Colombo 41 PR Contenda 41 PR Curitiba 41 PR Doutor Ulysses 41 PR Fazenda Rio Grande 41 PR Itaperuçu 41 PR Lapa 41 PR Mandirituba 41 PR Piên 41 PR Pinhais 41 PR Piraquara 41 PR Quatro Barras 41 PR Quitandinha 41 PR Rio Branco do Sul 41 PR São José dos Pinhais 41 PR Tijucas do Sul 41 PR Tunas do Paraná 41 PR FORMOSA DO OESTE FORMOSA DO OESTE 44 PR Iracema do Oeste 44 PR Jesuítas 44 PR Jandaia do Sul Bom Sucesso 43 PR Cambira 43 PR Jandaia do Sul 43 PR Londrina Alvorada do Sul 43 PR Arapongas 43 PR Assaí 43 PR Bela Vista do Paraíso 43 PR Cambé 43 PR Centenário do Sul 43 PR Florestópolis 43 PR Guaraci 43 PR Ibiporã 43 PR Jaguapitã 43 PR Jataizinho 43 PR Londrina 43 PR Lupionópolis 43 PR Miraselva 43 PR Pitangueiras 43 PR Porecatu 43 PR Prado Ferreira 43 PR Primeiro de Maio 43 PR Rancho Alegre 43 PR Rolândia 43 PR Sabáudia 43 PR Sertaneja 43 PR Sertanópolis 43 PR Tamarana 43 PR Uraí 43 PR Maringá Ângulo 44 PR Astorga 44 PR Atalaia 44 PR Doutor Camargo 44 PR Floraí 44 PR Floresta 44 PR Flórida 44 PR Iguaraçu 44 PR Itambé 44 PR Ivatuba 44 PR Lobato 44 PR Mandaguaçu 44 PR Mandaguari 44 PR Marialva 44 PR Maringá 44 PR Munhoz de Melo 44 PR Nova Esperança 44 PR Ourizona 44 PR Paiçandu 44 PR Presidente castelo Branco 44 PR Santa Fé 44 PR São Jorge do Ivaí 44 PR Sarandi 44 PR Toledo Diamante do Oeste 45 PR Entre Rios do Oeste 45 PR Marechal Cândido Rondon 45 PR Mercedes 45 PR Nova Santa Rosa 45 PR Ouro Verde do Oeste 45 PR Pato Bragado 45 PR Quatro Pontes 45 PR Santa Helena 45 PR São José das Palmeiras 45 PR São Pedro do Iguaçu 45 PR Toledo 45 PR Umuarama Alto Paraíso 44 PR Alto Piquiri 44 PR Altônia 44 PR Brasilândia do Sul 44 PR Cafezal do Sul 44 PR Cidade Gaúcha 44 PR Cruzeiro do Oeste 44 PR Douradina 44 PR Esperança Nova 44 PR Francisco Alves 44 PR Icaraíma 44 PR Iporã 44 PR Ivaté 44 PR Maria Helena 44 PR Mariluz 44 PR Nova Olímpia 44 PR Perobal 44 PR Pérola 44 PR São Jorge do Patrocínio 44 PR Tapejara 44 PR Tapira 44 PR Tuneiras do Oeste 44 PR Umuarama 44 PR Xambrê 44 RJ Rio de Janeiro Belford Roxo 21 RJ Cachoeiras de Macacu 21 RJ Duque de Caxias 21 RJ Guapimirim 21 RJ Itaboraí 21 RJ Itaguaí 21 RJ Japeri 21 RJ Magé 21 RJ Maricá 21 RJ Mesquita 21 RJ Nilópolis 21 RJ Niterói 21 RJ Nova Iguaçu 21 RJ Paracambi 21 RJ Queimados 21 RJ Rio Bonito 21 RJ Rio de Janeiro 21 RJ São Gonçalo 21 RJ São João de Meriti 21 RJ Seropédica 21 RJ Tanguá 21 RN Natal ARÊS 84 RN BOM JESUS 84 RN Ceará-Mirim 84 RN Extremoz 84 RN GOIANINHA 84 RN IELMO MARINHO 84 RN Macaíba 84 RN MAXARANGUAPE 84 RN Monte Alegre 84 RN Natal 84 RN Nísia Floresta 84 RN Parnamirim 84 RN São Gonçalo do Amarante 84 RN São José de Mipibu 84 RN Vera Cruz 84 RO PORTO VELHO CANDEIAS DO JAMARI 69 RO PORTO VELHO 69 RR Boa Vista ALTO ALEGRE 95 RR Boa Vista 95 RR BONFIM 95 RR Cantá 95 RR MUCAJAÍ 95 RR Caracaraí Caracaraí 95 RR Iracema 95 RR RORAINÓPOLIS Caroebe 95 RR RORAINÓPOLIS 95 RR São João da Baliza 95 RR São Luiz 95 RS Caxias do Sul Antônio Prado 54 RS Bento Gonçalves 54 RS Carlos Barbosa 54 RS Caxias do Sul 54 RS Farroupilha 54 RS Flores da Cunha 54 RS Garibaldi 54 RS Ipê 54 RS Monte Belo do Sul 54 RS Nova Pádua 54 RS NOVA ROMA DO SUL 54 RS Pinto Bandeira 54 RS Santa Tereza 54 RS São Marcos 54 RS Porto Alegre Alvorada 51 RS Araricá 51 RS Arroio dos Ratos 51 RS Barra do Ribeiro 51 RS Cachoeirinha 51 RS Campo Bom 51 RS Canoas 51 RS Capela de Santana 51 RS Charqueadas 51 RS Dois Irmãos 51 RS Eldorado do Sul 51 RS Estância Velha 51 RS Esteio 51 RS Glorinha 51 RS Gravataí 51 RS Guaíba 51 RS Igrejinha 51 RS Ivoti 51 RS Montenegro 51 RS Nova Hartz 51 RS Nova Santa Rita 51 RS Novo Hamburgo 51 RS Parobé 51 RS Portão 51 RS Porto Alegre 51 RS Rolante 51 RS Santo Antônio da Patrulha 51 RS São Jerônimo 51 RS São Leopoldo 51 RS São Sebastião do Caí 51 RS Sapiranga 51 RS Sapucaia do Sul 51 RS Taquara 51 RS Triunfo 51 RS Viamão 51 SC Blumenau Apiúna 47 SC Ascurra 47 SC Benedito Novo 47 SC Blumenau 47 SC Botuverá 47 SC Brusque 47 SC Doutor Pedrinho 47 SC Gaspar 47 SC Guabiruba 47 SC Ilhota 47 SC Indaial 47 SC Luiz Alves 47 SC Pomerode 47 SC Rio dos Cedros 47 SC Rodeio 47 SC Timbó 47 SC Chapecó Águas de Chapecó 49 SC Águas Frias 49 SC Arvoredo 49 SC Caxambu do Sul 49 SC Chapecó 49 SC Cordilheira Alta 49 SC Coronel Freitas 49 SC Cunhataí 49 SC Faxinal dos Guedes 49 SC Guatambu 49 SC Itá 49 SC Lajeado Grande 49 SC Marema 49 SC Nova Erechim 49 SC Nova Itaberaba 49 SC Paial 49 SC Palmitos 49 SC Passos Maia 49 SC Pinhalzinho 49 SC Planalto Alegre 49 SC Ponte Serrada 49 SC Quilombo 49 SC São Carlos 49 SC Saudades 49 SC Seara 49 SC Serra Alta 49 SC Sul Brasil 49 SC União do Oeste 49 SC Vargeão 49 SC Xanxerê 49 SC Xavantina 49 SC Xaxim 49 SC Criciúma Araranguá 48 SC Balneário Arroio do Silva 48 SC Balneário Gaivota 48 SC Balneário Rincão 48 SC Cocal do Sul 48 SC Criciúma 48 SC Ermo 48 SC Forquilhinha 48 SC Içara 48 SC Jacinto Machado 48 SC Lauro Müller 48 SC Maracajá 48 SC Meleiro 48 SC Morro da Fumaça 48 SC Morro Grande 48 SC Nova Veneza 48 SC Passo de Torres 48 SC Praia Grande 48 SC Santa Rosa do Sul 48 SC São João do Sul 48 SC Siderópolis 48 SC Sombrio 48 SC Timbé do Sul 48 SC Treviso 48 SC Turvo 48 SC Urussanga 48 SC Florianópolis Águas Mornas 48 SC Alfredo Wagner 48 SC Angelina 48 SC Anitápolis 48 SC Antônio Carlos 48 SC Biguaçu 48 SC Canelinha 48 SC Florianópolis 48 SC Garopaba 48 SC Governador Celso Ramos 48 SC Leoberto Leal 48 SC Major Gercino 48 SC Nova Trento 48 SC Palhoça 48 SC Paulo Lopes 48 SC Rancho Queimado 48 SC Santo Amaro da Imperatriz 48 SC São Bonifácio 48 SC São João Batista 48 SC São José 48 SC São Pedro de Alcântara 48 SC Tijucas 48 SC Itajaí Balneário Camboriú 47 SC Balneário Piçarras 47 SC Bombinhas 47 SC Camboriú 47 SC Itajaí 47 SC Itapema 47 SC Navegantes 47 SC Penha 47 SC Porto Belo 47 SC Joaçaba Abdon Batista 49 SC Água Doce 49 SC Alto Bela Vista 49 SC Arabutã 49 SC Arroio Trinta 49 SC Brunópolis 49 SC Caçador 49 SC Calmon 49 SC Campos Novos 49 SC Capinzal 49 SC Catanduvas 49 SC Celso Ramos 49 SC Concórdia 49 SC Erval Velho 49 SC Fraiburgo 49 SC Herval d’Oeste 49 SC Ibiam 49 SC Ibicaré 49 SC Iomerê 49 SC Ipira 49 SC Ipumirim 49 SC Irani 49 SC Jaborá 49 SC Joaçaba 49 SC Lacerdópolis 49 SC Lebon Régis 49 SC Lindóia do Sul 49 SC Luzerna 49 SC Macieira 49 SC Matos Costa 49 SC Monte Carlo 49 SC Ouro 49 SC Peritiba 49 SC Pinheiro Preto 49 SC Piratuba 49 SC Presidente Castello Branco 49 SC Rio das Antas 49 SC Salto Veloso 49 SC Tangará 49 SC Timbó Grande 49 SC Treze Tílias 49 SC Vargem 49 SC Vargem Bonita 49 SC Videira 49 SC Zortéa 49 SC Joinville Araquari 47 SC Balneário Barra do Sul 47 SC Barra Velha 47 SC Bela Vista do Toldo 47 SC Campo Alegre 47 SC CANOINHAS 47 SC Corupá 47 SC Garuva 47 SC Guaramirim 47 SC Irineópolis 47 SC Itaiópolis 47 SC Itapoá 47 SC Jaraguá do Sul 47 SC Joinville 47 SC Mafra 47 SC MAJOR VIEIRA 47 SC Massaranduba 47 SC Monte Castelo 47 SC Papanduva 47 SC Rio Negrinho 47 SC São Bento do Sul 47 SC São Francisco do Sul 47 SC São João do Itaperiú 47 SC Schroeder 47 SC Três Barras 47 SC Lages Anita Garibaldi 49 SC Bocaina do Sul 49 SC Bom Jardim da Serra 49 SC Bom Retiro 49 SC Campo Belo do Sul 49 SC Capão Alto 49 SC Cerro Negro 49 SC Correia Pinto 49 SC Curitibanos 49 SC Frei Rogério 49 SC Lages 49 SC Otacílio Costa 49 SC Painel 49 SC Palmeira 49 SC Ponte Alta 49 SC Ponte Alta do Norte 49 SC Rio Rufino 49 SC Santa Cecília 49 SC São Cristóvão do Sul 49 SC São Joaquim 49 SC São José do Cerrito 49 SC Urubici 49 SC Urupema 49 SC Rio do Sul Agrolândia 47 SC Agronômica 47 SC Atalanta 47 SC Aurora 47 SC Braço do Trombudo 47 SC Chapadão do Lageado 47 SC Dona Emma 47 SC Ibirama 47 SC Imbuia 47 SC Ituporanga 47 SC José Boiteux 47 SC Laurentino 47 SC Lontras 47 SC Mirim Doce 47 SC Petrolândia 47 SC Pouso Redondo 47 SC Presidente Getúlio 47 SC Presidente Nereu 47 SC Rio do Campo 47 SC Rio do Oeste 47 SC Rio do Sul 47 SC Salete 47 SC Santa Terezinha 47 SC Taió 47 SC Trombudo Central 47 SC Vidal Ramos 47 SC Vitor Meireles 47 SC Witmarsum 47 SC São Miguel d’Oeste Abelardo Luz 49 SC Anchieta 49 SC Bandeirante 49 SC Barra Bonita 49 SC Belmonte 49 SC Bom Jesus 49 SC Bom Jesus do Oeste 49 SC Caibi 49 SC Campo Erê 49 SC Coronel Martins 49 SC Cunha Porã 49 SC Descanso 49 SC Dionísio Cerqueira 49 SC Entre Rios 49 SC Flor do Sertão 49 SC Formosa do Sul 49 SC Galvão 49 SC Guaraciaba 49 SC Guarujá do Sul 49 SC Iporã do Oeste 49 SC Ipuaçu 49 SC Iraceminha 49 SC Irati 49 SC Itapiranga 49 SC Jardinópolis 49 SC Jupiá 49 SC Maravilha 49 SC Modelo 49 SC Mondaí 49 SC Novo Horizonte 49 SC Ouro Verde 49 SC Palma Sola 49 SC Paraíso 49 SC Princesa 49 SC Riqueza 49 SC Romelândia 49 SC Saltinho 49 SC Santa Helena 49 SC Santa Terezinha do Progresso 49 SC Santiago do Sul 49 SC São Bernardino 49 SC São Domingos 49 SC São João do Oeste 49 SC São José do Cedro 49 SC São Lourenço do Oeste 49 SC São Miguel da Boa Vista 49 SC São Miguel d’Oeste 49 SC Tigrinhos 49 SC Tunápolis 49 SC Tubarão Armazém 48 SC Braço do Norte 48 SC Capivari de Baixo 48 SC Grão-Pará 48 SC Gravatal 48 SC Imaruí 48 SC Imbituba 48 SC Jaguaruna 48 SC Laguna 48 SC Orleans 48 SC Pedras Grandes 48 SC Pescaria Brava 48 SC Rio Fortuna 48 SC Sangão 48 SC Santa Rosa de Lima 48 SC São Ludgero 48 SC São Martinho 48 SC Treze de Maio 48 SC Tubarão 48 SE Aracaju Aracaju 79 SE Barra dos Coqueiros 79 SE Nossa Senhora do Socorro 79 SE São Cristóvão 79 SP Campinas Americana 19 SP Artur Nogueira 19 SP Campinas 19 SP Cosmópolis 19 SP Engenheiro Coelho 19 SP Holambra 19 SP Hortolândia 19 SP Indaiatuba 19 SP Jaguariúna 19 SP Monte Mor 19 SP Nova Odessa 19 SP Paulínia 19 SP Pedreira 19 SP Santa Bárbara d’Oeste 19 SP Santo Antônio de Posse 19 SP Sumaré 19 SP Valinhos 19 SP Vinhedo 19 SP Itatiba Itatiba 11 SP Morungaba 11 SP Itu Alumínio 11 SP Araçariguama 11 SP Itu 11 SP Mairinque 11 SP Salto 11 SP São Roque 11 SP MOCOCA MOCOCA 19 SP SANTA RITA DO PASSA QUATRO 19 SP TAMBAÚ 19 SP RIBEIRÃO PRETO ALTINÓPOLIS 16 SP BARRINHA 16 SP BATATAIS 16 SP BRODOWSKI 16 SP CAJURU 16 SP CÁSSIA DOS COQUEIROS 16 SP CRAVINHOS 16 SP DUMONT 16 SP GUARIBA 16 SP GUATAPARÁ 16 SP JABOTICABAL 16 SP JARDINÓPOLIS 16 SP LUÍS ANTÔNIO 16 SP MONTE ALTO 16 SP MORRO AGUDO 16 SP NUPORANGA 16 SP ORLÂNDIA 16 SP PITANGUEIRAS 16 SP PONTAL 16 SP PRADÓPOLIS 16 SP RIBEIRÃO PRETO 16 SP SALES OLIVEIRA 16 SP SANTA CRUZ DA ESPERANÇA 16 SP SANTA ROSA DE VITERBO 16 SP SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA 16 SP SÃO SIMÃO 16 SP SERRA AZUL 16 SP SERRANA 16 SP SERTÃOZINHO 16 SP TAIÚVA 16 SP TAQUARAL 16 SP Santos Bertioga 13 SP Cubatão 13 SP Guarujá 13 SP Itanhaém 13 SP Mongaguá 13 SP Peruíbe 13 SP Praia Grande 13 SP Santos 13 SP São Vicente 13 SP São José dos Campos Aparecida 12 SP Arapeí 12 SP Areias 12 SP Bananal 12 SP Caçapava 12 SP Cachoeira Paulista 12 SP Campos do Jordão 12 SP Canas 12 SP Caraguatatuba 12 SP Cruzeiro 12 SP Cunha 12 SP Guaratinguetá 12 SP Ilhabela 12 SP Jacareí 12 SP Jambeiro 12 SP Lagoinha 12 SP Lavrinhas 12 SP Lorena 12 SP Monteiro Lobato 12 SP Natividade da Serra 12 SP Paraibuna 12 SP Pindamonhangaba 12 SP Piquete 12 SP Potim 12 SP Queluz 12 SP Redenção da Serra 12 SP Roseira 12 SP Santa Branca 12 SP Santo Antônio do Pinhal 12 SP São Bento do Sapucaí 12 SP São José do Barreiro 12 SP São José dos Campos 12 SP São Luiz do Paraitinga 12 SP São Sebastião 12 SP Silveiras 12 SP Taubaté 12 SP Tremembé 12 SP Ubatuba 12 SP São Paulo Arujá 11 SP Barueri 11 SP Biritiba Mirim 11 SP Caieiras 11 SP Cajamar 11 SP Carapicuíba 11 SP Cotia 11 SP Diadema 11 SP Embu 11 SP Embu-Guaçu 11 SP Ferraz de Vasconcelos 11 SP Francisco Morato 11 SP Franco da Rocha 11 SP Guararema 11 SP Guarulhos 11 SP Itapecerica da Serra 11 SP Itapevi 11 SP Itaquaquecetuba 11 SP Jandira 11 SP Juquitiba 11 SP Mairiporã 11 SP Mauá 11 SP Mogi das Cruzes 11 SP Osasco 11 SP Pirapora do Bom Jesus 11 SP Poá 11 SP Ribeirão Pires 11 SP Rio Grande da Serra 11 SP Salesópolis 11 SP Santa Isabel 11 SP Santana de Parnaíba 11 SP Santo André 11 SP São Bernardo do Campo 11 SP São Caetano do Sul 11 SP São Lourenço da Serra 11 SP São Paulo 11 SP Suzano 11 SP Taboão da Serra 11 SP Vargem Grande Paulista 11 SP Sorocaba Alambari 15 SP Araçoiaba da Serra 15 SP Boituva 15 SP Capela do Alto 15 SP Cerquilho 15 SP Cesário Lange 15 SP Ibiúna 15 SP Iperó 15 SP ITAPETININGA 15 SP Jumirim 15 SP Piedade 15 SP Pilar do Sul 15 SP Porto Feliz 15 SP Salto de Pirapora 15 SP São Miguel Arcanjo 15 SP Sarapuí 15 SP Sorocaba 15 SP Tapiraí 15 SP Tatuí 15 SP Tietê 15 SP Votorantim 15 TO Gurupi Aliança do Tocantins 63 TO Alvorada 63 TO Araguaçu 63 TO Cariri do Tocantins 63 TO Crixás do Tocantins 63 TO Dueré 63 TO Figueirópolis 63 TO Formoso do Araguaia 63 TO Gurupi 63 TO Jaú do Tocantins 63 TO Lagoa da Confusão 63 TO Palmeirópolis 63 TO Peixe 63 TO Sandolândia 63 TO São Salvador do Tocantins 63 TO São Valério 63 TO Sucupira 63 TO Talismã 63 TO Palmas Aparecida do Rio Negro 63 TO Barrolândia 63 TO Brejinho de Nazaré 63 TO Fátima 63 TO Ipueiras 63 TO Lajeado 63 TO Miracema do Tocantins 63 TO Miranorte 63 TO Monte do Carmo 63 TO Oliveira de Fátima 63 TO Palmas 63 TO Paraíso do Tocantins 63 TO Porto Nacional 63 TO Pugmil 63 TO Silvanópolis 63 TO Tocantínia 63

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE