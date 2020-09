CPQD tem plataformas open source de IoT e IA para o campo

Com cinco anos de atuação no mercado agro, o CPQD tem um histórico de pesquisa, testes e inovações que aproximam muitas empresas interessadas em investir ou crescer na área. E para atrair ainda mais parceiros e incentivar a digitalização do agro, o centro de pesquisas vem desenvolvendo plataformas digitais, no conceito open source, para reduzir o risco e esforço dos interessados. Duas delas já estão prontas, a de IoT e outra de Inteligência Artificial. Uma terceira, de blockchain, está em fase final de desenvolvimento.

Segundo Fabrício Lira Figueiredo, gerente de Desenvolvimento de Negócios em Agronegócios, a experiência do CPQD começou com o projeto conjunto com o grupo São Martinho e Trópico para criar uma infraestrura de rede 4G que proporcionasse cobertura suficiente em quatro usinas da empresa. O piloto foi realizado em Pradópolis e resultou em uma solução na faixa de 250 MHz que hoje é comercializada pela Trópico.

“Cada cenário exige uma solução diferente, por isso somos agnósticos em termos de tecnologia”, comentou Fabricio Lira Figueiredo, gerente de Desenvolvimento de Negócios em Agronegócios. O foco do CPQD é trabalhar com inovação aberta, motivo pelo qual já tem cerca de 500 startups conectadas à empresa e opera também com obtenção de investimento para algumas via Embrapii.

Na sua avaliação, o grande desafio nesse setor é saber gerar valor para os dados que chegam para processamento. Na sua avaliação, os grandes produtores foram os protagonistas na inovação e há alguns anos já experimentam o benefício do processo contínuo da inovação e amanhã terão “uma avalanche de dados”.

“O desafio colossal no Brasil está na transformação digital dos pequenos e médios produtores”, observou. Para ele, é preciso passar por um processo de convencimento para levar a tecnologia para dentro dessas fazendas, o que requer capacitação até da assistência técnica, que hoje tem feito esse papel”, analisou.

O executivo participou hoje do Painel A captura dos Dados e a Inteligência na Análise Revolucionam o Setor, do Agrotic 2020 promovido pela Momento Editorial em parceria com a EsalqTec.