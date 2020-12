CPQD inaugura em dezembro laboratório de certificação em 5G

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A partir de 31 de janeiro de 2021, os fabricantes e fornecedores interessados em comercializar no país terminais e estações radiobase com tecnologia 5G terão de apresentar os certificados de avaliação da conformidade desses equipamentos, para homologação junto à Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

Com o objetivo de atender essa nova demanda do mercado, o CPQD – que há mais de 20 anos realiza ensaios em produtos de telecomunicações – irá inaugurar em dezembro seu primeiro laboratório voltado a ensaios de avaliação da conformidade de equipamentos 5G.

PUBLICIDADE

“Estamos investindo em uma plataforma que contempla todo o conjunto de ensaios estabelecidos pela Anatel para a certificação e homologação de telefones celulares e estações terminais de acesso (ETA) com tecnologia 5G”, afirma Luiz Rômulo Guidugli Filho, gerente de Avaliação da Conformidade do CPQD. “Assim, a partir de dezembro, estaremos prontos para realizar 100% dos ensaios exigidos pela Agência para que esses dispositivos possam ser comercializados no país”, acrescenta.

O objetivo desses ensaios, segundo a Anatel, é garantir às novas redes 5G requisitos mínimos de qualidade, segurança, interoperabilidade e proteção do espectro radioelétrico. Assim, os ensaios de avaliação da conformidade oferecidos pelo novo laboratório 5G do CPQD contemplam testes funcionais, de compatibilidade eletromagnética, de segurança elétrica e de exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. (Com assessoria de imprensa)