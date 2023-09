O CPQD informou, nesta segunda-feira, 18, que fornecerá a C2n, uma solução de core de rede convergente 4G/5G, para o provedor SIM Conecta, que atua no sudeste do Mato Grosso com foco no agronegócio. Com o uso do serviço, a expectativa é de que o ISP expanda a sua rede de quarta geração móvel, que, atualmente, cobre uma área de mais de 150 mil hectares, alcançando mais de 40 mil pessoas.

Há dois anos no mercado, o SIM Conecta tem sede em Primavera do Leste (MT) e atende outros pequenos municípios no território mato-grossense, sobretudo localidades produtoras de grãos e algodão. Até a formalização da parceria com o centro de pesquisa, o provedor operava com uma rede 4G LTE de alta capacidade para prover conectividade em longas distâncias. O serviço funciona na faixa de 700 Mhz – a frequência é operada com uma licença concedida pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

No entanto, segundo o fundador da empresa, o engenheiro agrônomo Alexsandro Gregorio, a solução utilizada no core dessa rede apresentava limitações no que diz respeito à sua expansão.

“Nosso negócio é levar conectividade para o produtor rural, que precisa se comunicar com fornecedores, clientes e com o mundo, e também para comunidades de áreas não atendidas pelas operadoras móveis”, destaca o executivo. “Decidimos adotar a solução C2n, do CPQD, para poder melhorar ainda mais nosso serviço estendendo a cobertura da nossa rede móvel para outros municípios e, também, para oferecer serviços de banda larga FWA (Fixed Wireless Access)”, acrescenta.

O fundador do provedor indica que ainda planeja ofertar uma solução fim a fim para os clientes, incluindo serviços e aplicações de Internet das Coisas (IoT) integrados com Inteligência Artificial (IA). “O objetivo é ter uma rede financeiramente saudável”, pontua.

Segundo o CPQD, a plataforma C2n deve contribuir para a implantação de projetos de redes privativas 4G e 5G, além de fornecer conectividade para aplicações de Inteligência Artificial das Coisas (AIoT) em diversos segmentos, inclusive o agronegócio. (Com assessoria de imprensa)