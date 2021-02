CPQD e Gávea Angels firmam parceria com foco em inovação

O CPQD firmou parceria com a Gávea Angels, associação de investidores-anjo com atuação em todo o território brasileiro que atualmente conta com 26 startups investidas em diversos segmentos. O objetivo é incentivar o empreendedorismo por meio da identificação de empresas inovadoras e potencial de crescimento.

Segundo Xavier Boutaud, diretor conselheiro da Gávea Angels, “a parceria com o CPQD irá facilitar o acesso a conhecimentos tecnológicos e o desenvolvimento de projetos pelas startups, complementando o lado empreendedor e as competências em estratégia e gestão proporcionadas pelos associados da Gávea Angels”.

A parceria com a Gávea nasceu da aproximação promovida por uma startup com a qual o CPQD já vem trabalhando há cerca de dois anos: a Previsiown, que desenvolveu uma plataforma de inteligência de dados para a indústria da mobilidade. O projeto, destinado a minimizar um problema real do setor – o alto nível de recall de veículos -, foi desenvolvido em 2019, em parceria com a Unidade EMBRAPII CPQD e com a Peugeot Citroen. Em 2020, a Previsiown conheceu a Gávea Angels e fez sua primeira captação de investimentos junto à associação – recursos que estão viabilizando mais dois projetos em parceria com o CPQD.

Paulo Curado, diretor de Inovação do CPQD, lembra que a inovação aberta é uma estratégia da organização – e que inclui pilares como cooperação tecnológica e engajamento com os atores dos diversos ecossistemas de inovação do país.

“Para chegar ao mercado, a startup precisa de aporte tecnológico e também de investimentos, privados ou de fundos de fomento à inovação. O CPQD dispõe de ativos tecnológicos, que podem ajudar a startup em seus projetos, e também de acesso a recursos de fundos de fomento, como os da EMBRAPII, por exemplo”, afirma. “A parceria com a Gávea Angels vai permitir um intercâmbio importante, contribuindo para fortalecer ainda mais o ecossistema de inovação do país”, conclui. (Com assessoria de imprensa)