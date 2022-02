Copel Telecom reúne startups em busca de soluções de conectividade

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Programa de inovação aberta Plugin é um projeto em parceria com a aceleradora de startups Hotmilk, vinculada à PUC PR.

A Copel Telecom anunciou a criação do programa de inovação aberta Plugin em busca de startups que desenvolvam soluções de conectividade. Com a iniciativa, vai reunir 20 startups para desenvolvimento de soluções de conectividade. O projeto é uma parceria com a aceleradora de startups Hotmilk, vinculada à PUC PR.

A meta do Plugin é gerar não só tecnologia, mas também valor e impacto positivo. A expectativa é que cerca de 200 startups participem do programa.

PUBLICIDADE

A iniciativa integra o plano de investimentos da Copel Telecom para o 5G, que somam R$ 1 bilhão. A empresa quer também comprar ativos da Oi Móvel.

As inscrições para o Plugin já estão abertas e vão até 18 de março. Startups de todo Brasil podem participar.

Focos

O Programa Plugin tem foco em áreas de interesse específicas. Com a entrada da Copel Telecom na região Norte, soluções para monitorar o desmatamento da Amazônia e a inclusão digital da população da região surgem como prioridade.

Outro segmento que será alvo do Plugin é o de saúde, onde a tecnologia 5G trará importantes avanços. Também estão no foco parceiras que tenham em seu portfólio o futuro das cidades inteligentes, com frentes IoT e 5G!

Soluções de conectividade para indústrias, recursos inovadores para o mercado do agronegócio e medidas tecnológicas para logística em portos com a utilização das conexões de rede completam a lista de desejos.

“As startups aprovadas no programa estarão ligadas a um ecossistema de inovação que vai abrir novas fronteiras de conhecimento e network. Sem contar que há possibilidade de fazer negócios com a Copel Telecom”, afirma Wendell Oliveira, diretor-presidente da Copel Telecom.

Cronograma

A busca da Copel por startups de conectividade tem um calendário bem definido. As startups interessadas têm até o dia 18 de março para se inscrever no programa. A avaliação dos materiais enviados acontecerá de 21 de março a 1 de abril. A fase seguinte é a de apresentação das soluções das startups, de 9 de maio a 3 de junho.

Para se inscrever, é necessário acessar o site da empresa, preencher os dados e enviar um vídeo de até 3 minutos, defendendo a ideia ou proposta e como ela seria uma solução para a Copel Telecom.

PUBLICIDADE