Copel Telecom passa a se chamar Ligga Telecom

Ligga Telecom é a nova marca da Copel Telecom. A escolha foi feita por meio de voto popular, e o anúncio do nome vencedor ocorreu na manhã desta sexta-feira, 25, no evento Smart City Expo Curitiba.

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca; o empresário Nelson Tanure, que controla o Fundo Bordeaux, dono da Copel Telecom (agora Ligga Telecom); Wendell Alexandre Paes de Andrade, diretor-presidente da nova Ligga Telecom; e Beto Marcelino, sócio fundador e diretor de novos negócios da iCities, participaram da cerimônia de divulgação da marca.

A Ligga integra o grupo formado por Sercomtel, Horizons e Nova Fibra, com presença no Paraná e planos de expansão pelo Sul, Sudeste e Norte do país. O grupo participou, e arrematou, frequências no leilão 5G da Anatel, realizado em novembro passado.

Mudança prevista em contrato

A escolha do novo nome era parte das cláusulas contratuais para a aquisição da Copel Telecom pelo Fundo Bordeaux em novembro de 2020. A razão é que a marca continuava associada à distribuidora de energia elétrica paranaense Copel, que não mais é controladora da empresa.

O fundo comprou a empresa por R$ 2,5 bilhões, após disputa intensa pelo ativo com a Algar durante o leilão realizado na B3, em São Paulo. Na época da disputa, a Algar apresentou a melhor oferta inicial, de R$ 2,2 bilhões, e insistiu com oito lances adicionais no leilão. Mas não cobriu a oferta final do Bordeaux.

No leilão, outros dois consórcios apresentaram proposta pela Copel Telecom. Um liderado pelo BTG Pactual, no valor de R$ 1,750 bilhão e o outro, liderado pela Telefônica, com a proposta de R$ 1,402 bilhão. Ambos foram desclassificados por serem mais de 15% inferiores ao lance inicial mais alto.

