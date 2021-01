Copel assina contrato de venda da Copel Telecom ao fundo Bordeaux

A Copel avisou à CVM na noite de ontem, 14, que firmou o contrato de venda da Copel Telecomunicações. Com isso, falta pouco para o fundo Bordeaux, de Nelson Tanure, se tornar o dono de 100% da operadora de telecomunicações baseada no Paraná.

A conclusão da venda está sujeita ao cumprimento a condições definidas no edital do leilão e aguarda ainda as aprovações do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

O fundo arrematou a unidade em novembro por R$ 2,39 bilhões, em um leilão concorrido, que registrou ágio de 71%. Participaram da disputa a Algar Soluções, a Telefônica Brasil e um fundo gerido pelo banco BTG.