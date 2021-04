Cooperfarms, Jales Machado, Raizen e São Martinho presentes no AGROtic 2021

O AGROtic 2021, Congresso que acontece entre os dias 3 a 6 de maio todo virtual está com uma ampla representatividade de líderes que lidam com a inovação no setor agropecuário brasileiro. Live promovida pelo Tele.Síntese e ESALQtec, da USP, já conta com mais de 40 palestrantes entre os seus 12 painéis de debates.

Para debater o avanço da produtividade no campo com o apoio da Inovação, Mesa que será realizada no dia 6 de maio, a partir das 11 horas, já estão confirmados o presidente da Cooperfarms, Marcelo Kappes; o gerente de Inovação da Raizen, Pedro Noce; e o coordenador de Agricultura Digital da SLC Agrícola, Ronei Sandri Sana.

IoT no dia 03

No primeiro dia de evento, 03 de maio, o diretor de IoT da Claro, Eduardo Polidoro, estará participando da Mesa sobre Internet das Coisas, que começa às 11 horas, ao lado do diretor de Operações da Jalles Machado, Joel Soares da Silva; e do gerente de Inovação do Grupo São Martinho, Walter Maccheroni.

Dirigentes da Embrapa, da Valmont, da TIM, da Vivo, da Oi, da Huawei e da Ericsson, da Anatel, da Trópico, da CNH Indutrial, da Embratel, da Sateliot, do SAS, da R3 e Ecotrace também já têm presença confirmada.

As inscrições são gratuitas. Acesse aqui para fazê-las.