Conta ZAP tem 1,4 milhão de contas ativas

A Conta ZAP (Android, WhatsApp pelo telefone (11) 4502-4494) tem 1,4 milhão de contas ativas. E, indiretamente, a fintech impacta 41 milhões de pessoas. O número de impacto acontece, principalmente, graças a parcerias realizadas com outras empresas e serviços. A empresa oferece uma conta digital que pode ser aberta e gerida através do WhatsApp, aplicativo instalado em 99% dos smartphones brasileiros, segundo pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box sobre mensageria no Brasil. Outro ponto a favor é o fato de o WhatsApp ser oferecido pelas operadoras sem custo de uso do plano de dados do usuário, o zero-rating, o que permite que seja usado até por quem está sem saldo no pré-pago.

“O WhatsApp é o habitat natural do brasileiro. E o (celular do) brasileiro não tem memória. Então, o WhatsApp facilita bastante a inclusão. E a Conta Zap é a primeira participante do Pix que faz todo o seu ciclo no WhatsApp”, explicou Roberto Marinho Filho, CEO da Conta ZAP durante sua participação no 5×5 Tec Summit nesta quinta-feira, 9.

Marinho também explicou que a fintech acaba funcionando como uma iniciadora de pagamento. “Nossos clientes estão comprando pela Conta ZAP, mas com saldo de outra conta. A gente já faz um pouco como o iniciador de pagamento. A pessoa não precisa ter saldo na conta ou na conta dos parceiros. Mas fazemos toda a transação embarcada dentro do WhatsApp”, explicou.

Para o executivo é importante que apps de serviços financeiros sejam simples de usar. “O embedded finance vai mandar no jogo. As pessoas não precisam saber que estão contratando um Pix, um pagamento ou recebimento”, resumiu.

5×5 Tec Summit

O evento 5×5 Tec Summit é organizado pelos portais jornalísticos especializados Convergência Digital, Mobile Time, Tele.Síntese, Teletime e TI Inside, com a proposta de debater a modernização de cinco setores essenciais para a economia brasileira: governo, saúde, energia, finanças e entretenimento. Nesta sexta-feira, 10, o assunto a ser abordado é o entretenimento, finalizando o ciclo de debates.

