Consumidor.gov também no 5X5 Tec Summit

O site de governo pretende expandir sua integração no próximo ano com as agências reguladoras. O evento, promovido por cinco portais especializados de notícias, começa no dia 7 de dezembro.

Com mais de 2 milhões de usuários ativos e 850 empresas cadastradas, o portal Consumidor.gov.br se prepara para um próximo salto nas demandas, com a integração completa do sistema ao Processo Judicial Eletrônico, PJe, até o fim deste 2020 e uma nova expansão à vista: a integração com agências reguladoras.

A plataforma consumidor.gov.br é um serviço público que possibilita a resolução de problemas diretamente entre o consumidor e a empresa, pela internet, de forma simples, sem a necessidade da instauração de processo administrativo ou judicial. As empresas interessadas aderem voluntariamente ao Consumidor.gov.br. Atualmente, estão cadastradas empresas de setores como operadoras de telefonia, de internet, transporte aéreo, comércio eletrônico, vestuário, água e energia.

PUBLICIDADE

A consumidor.gov.br se tornou uma alternativa para ampliar o atendimento à população pelos meios digitais. O coordenador geral substituto da plataforma, Cristiano Mendes Rodrigues, vai participar do 5×5 TecSummit, evento organizado pelo Convergência Digital, Mobile Time, Tele.Síntese, Teletime e TI Inside, no dia 07 de dezembro, no painel sobre Transformação Digital e o atendimento ao cidadão brasileiro, ao lado do cientista Silvio Meira e do secretário de governo digital, Luis Felipe Monteiro. A inscrição no 5×5 TecSummit é gratuita, mas as vagas são limitadas.