Consulta pública sobre WiFi Livre SP tem prazo prorrogado

Foi prorrogada por mais 15 dias a consulta pública sobre o edital de credenciamento do programa WiFi Livre SP. Segundo informou a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT), a consulta, inicialmente prevista para terminar nesta quarta, 18, continuará disponível até o dia 2 de setembro. O edital prevê a instalação de 10 mil novos pontos de WiFi na cidade.

De acordo com a SMIT, a consulta pública tem o objetivo de reunir contribuições da sociedade civil e de empresas interessadas no credenciamento, além da finalidade de avaliar se o modelo adotado para a operação está em linha com as melhores práticas de mercado e com as necessidades da cidade.

PUBLICIDADE

As sugestões podem ser encaminhadas no e-mail consultapublica@prefeitura.sp.gov.br. Todos os documentos estão disponíveis no site da SMIT, na seção de Participação Social.

Em expansão desde 2017, o programa de inclusão digital saiu de 120 pontos para 1.088, e tem como meta atingir 20 mil pontos de acesso até 2024.